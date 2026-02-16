  1. Privatkunden
Bis zu 1 Meter Neuschnee Schnee-Walze rollt über die Schweiz – schick uns jetzt deine Winter-Bilder

Sven Ziegler

16.2.2026

In der Schweiz liegt wieder viel Schnee
In der Schweiz liegt wieder viel Schnee
KEYSTONE

Bis zu einem Meter Neuschnee, stürmische Böen und sinkende Schneefallgrenzen: Der Winter kehrt mit voller Wucht zurück. blue News will jetzt deine Bilder!

Redaktion blue News

16.02.2026, 16:01

🌦️ Wir wollen deine Wetter-Bilder

Schick uns deine besten Aufnahmen!

Am einfachsten erreichst du uns über WhatsApp: +41 79 282 27 12.

Oder via E-Mail.

Der Winter kehrt zurück: Bis Dienstagabend fällt bis zu einem Meter Neuschnee. Wetterexperten warnen gar vor einem Starkschneefall-Ereignis. Die Schneefälle werden von stürmischen Böen begleitet.

Besonders betroffen ist das Glarnerland bis über die Urner Alpen zum westlichen Berner Oberland hin und östlich bis zum Rätikon. Oberhalb von 1500 Metern könne es dort 70 bis 100 cm Neuschnee geben, schrieb Meteoschweiz am Sonntagnachmittag. Bis Dienstagnacht sinkt die Schneefallgrenze auf 600 Meter.

blue News will jetzt deine Bilder. Wie viel Schnee liegt bei dir? Zeig uns jetzt deinen Winter!

