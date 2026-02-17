  1. Privatkunden
Nach Lawinen-Abgang Nur sein Arm rettet einem Wintersportler in Davos GR das Leben

SDA

17.2.2026 - 16:12

Ein Wintersportler hatte in Davos GR riesiges Glück, als er von einer Lawine verschüttet wurde. (Symbolbild)
Ein Wintersportler hatte in Davos GR riesiges Glück, als er von einer Lawine verschüttet wurde. (Symbolbild)
Keystone

Ein Wintersportler ist in Davos von einer Lawine verschüttet worden – und überlebte nur knapp. Weil ein Arm aus dem Schnee ragte, konnte er sich selbst einen Luftzugang graben.

Keystone-SDA

17.02.2026, 16:12

17.02.2026, 16:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Wintersportler wurde in Davos von einer Lawine verschüttet, nachdem er die markierte Piste verlassen hatte.
  • Weil ein Arm aus den Schneemassen ragte, konnte er sich selbst befreien und um Hilfe rufen.
  • Im Gebiet herrscht derzeit Lawinengefahrenstufe 4 von 5.
Mehr anzeigen

Ein Wintersportler ist am Montag in Davos Wolfgang GR von einer Lawine erfasst worden. Weil sein Arm aus den Schneemassen ragte, konnte er sich selbst einen Luftzugang graben. Schliesslich brachten ihn Bergretter unterkühlt ins Spital.

Der Unfall geschah um 14.30 Uhr, als der Wintersportler die markierte Piste in Richtung Besenbinder verliess, um im Pulverschnee zu fahren, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag schrieb.

Er löste dabei gemäss ersten Erkenntnissen selbst ein Schneebrett aus, welches ihn verschüttete. Dass sein Arm dabei aus den Schneemassen herausragte, rettete ihm das Leben: Er konnte sich selber soweit befreien, dass er atmen und um Hilfe rufen konnte.

Ein Pistenpatrouilleur sei so auf ihn aufmerksam geworden, so die Polizei weiter. Aufgebotene Bergretter konnten den Mann schliesslich unterkühlt, aber ansonsten unverletzt befreien.

Die Polizei machte sogleich auf die grosse Lawinengefahr aufmerksam. Im betroffenen Gebiet herrscht zurzeit Warnstufe 4 von 5. Erst am Sonntagnachmittag starb ein 38-jähriger Snowboarder im Davoser Skigebiet Parsenn, als er abseits der Piste von einer Lawine verschüttet wurde. Die Behörden betonten deshalb das grosse Risiko, sich ausserhalb der Pisten zu bewegen.

