Grosseinsatz in Winterthur Auto brennt in Manor-Tiefgarage – Einkaufszentrum evakuiert

Sven Ziegler

12.3.2026

In Winterthur ist es am Donnerstag zum Einsatz gekommen.
In Winterthur ist es am Donnerstag zum Einsatz gekommen.
BRK News

In der Tiefgarage des Manor-Gebäudes in Winterthur ist am Donnerstagmorgen ein Fahrzeug in Brand geraten. Das gesamte Gebäude wurde vorsorglich geräumt.

Sven Ziegler

12.03.2026, 15:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Tiefgarage des Manor-Gebäudes in Winterthur geriet ein Auto in Brand.
  • Das Einkaufszentrum wurde vorsorglich evakuiert, verletzt wurde niemand.
  • Feuerwehr und Polizei konnten den Brand kurz vor Mittag löschen.
Mehr anzeigen

In der Tiefgarage des Manor-Gebäudes in Winterthur ist am Donnerstagvormittag ein Fahrzeug in Brand geraten. Wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt, ging der automatische Brandalarm kurz nach 10.30 Uhr bei der Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur ein.

Feuerwehr und Polizei rückten sofort aus. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf ein brennendes Fahrzeug in der Garage.

Wegen des Feuers wurde das gesamte Manor-Gebäude vorsorglich gesperrt und evakuiert. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt, wie die Behörden weiter mitteilen.

Strasse weiterhin gesperrt

Die Feuerwehr konnte den Brand kurz vor Mittag unter Kontrolle bringen und löschen.

Die Bankstrasse bleibt derzeit für den gesamten Verkehr gesperrt. In der Umgebung kann es deshalb weiterhin zu Verkehrsbehinderungen kommen. Personen, die ihr Fahrzeug in der Manor-Tiefgarage abgestellt haben, sollen laut Polizei nicht vor Ort erscheinen.

Stattdessen können sie sich bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei melden. Sie werden informiert, sobald die Garage wieder zugänglich ist.

