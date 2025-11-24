Der BMW wurde bei dem Crash zerstört. Stadtpolizei Winterthur

In Winterthur ist ein BMW am Samstagabend heftig gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer blieb unverletzt, wurde aber festgenommen – die Polizei prüft ein mögliches Raserdelikt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An der Wülflingerstrasse prallte ein 26-Jähriger mit einem BMW in einen Baum.

Der Mann blieb unverletzt, wurde aber vorläufig festgenommen.

Die Polizei untersucht, ob stark überhöhte Geschwindigkeit zu dem Unfall führte. Mehr anzeigen

An der Wülflingerstrasse in Winterthur ist es am Samstagabend zu einem schweren Selbstunfall gekommen. Kurz vor 20.30 Uhr meldeten Anwohner der Stadtpolizei ein verunfalltes Auto, das frontal gegen einen Baum gefahren war. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen stark beschädigten BMW. Der 26-jährige Lenker blieb laut Behörden unverletzt und wurde vom Rettungsdienst untersucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann stadtauswärts unterwegs, als er bei einer Bushaltestelle die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Die Kollision mit dem Baum folgte unmittelbar darauf. Hinweise am Unfallort deuteten laut Polizei auf eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit hin. Ob tatsächlich ein Raserdelikt im Sinne des Gesetzes vorliegt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Stadtpolizei nahm den Mann fest und übergab ihn der Staatsanwaltschaft. Das Fahrzeug wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Neben mehreren Patrouillen standen auch der Rettungsdienst Winterthur, Spezialisten der Unfallaufnahme sowie ein Raserfachmann der Kantonspolizei Zürich im Einsatz.

Die Polizei klärt nun die genaue Unfallursache und wertet dafür Fahrzeugdaten, Spuren am Unfallort und mögliche Zeugenaussagen aus.