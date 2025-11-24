  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Unfall in Winterthur Raser (26) crasht mit BMW gegen Baum

Sven Ziegler

24.11.2025

Der BMW wurde bei dem Crash zerstört.
Der BMW wurde bei dem Crash zerstört.
Stadtpolizei Winterthur

In Winterthur ist ein BMW am Samstagabend heftig gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer blieb unverletzt, wurde aber festgenommen – die Polizei prüft ein mögliches Raserdelikt.

Redaktion blue News

24.11.2025, 14:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • An der Wülflingerstrasse prallte ein 26-Jähriger mit einem BMW in einen Baum.
  • Der Mann blieb unverletzt, wurde aber vorläufig festgenommen.
  • Die Polizei untersucht, ob stark überhöhte Geschwindigkeit zu dem Unfall führte.
Mehr anzeigen

An der Wülflingerstrasse in Winterthur ist es am Samstagabend zu einem schweren Selbstunfall gekommen. Kurz vor 20.30 Uhr meldeten Anwohner der Stadtpolizei ein verunfalltes Auto, das frontal gegen einen Baum gefahren war. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen stark beschädigten BMW. Der 26-jährige Lenker blieb laut Behörden unverletzt und wurde vom Rettungsdienst untersucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann stadtauswärts unterwegs, als er bei einer Bushaltestelle die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Die Kollision mit dem Baum folgte unmittelbar darauf. Hinweise am Unfallort deuteten laut Polizei auf eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit hin. Ob tatsächlich ein Raserdelikt im Sinne des Gesetzes vorliegt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Stadtpolizei nahm den Mann fest und übergab ihn der Staatsanwaltschaft. Das Fahrzeug wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Neben mehreren Patrouillen standen auch der Rettungsdienst Winterthur, Spezialisten der Unfallaufnahme sowie ein Raserfachmann der Kantonspolizei Zürich im Einsatz.

Die Polizei klärt nun die genaue Unfallursache und wertet dafür Fahrzeugdaten, Spuren am Unfallort und mögliche Zeugenaussagen aus.

Mehr aus der Schweiz

Justiz. Gegen FDP-Nationalrat Michel soll nicht ermittelt werden können

JustizGegen FDP-Nationalrat Michel soll nicht ermittelt werden können

Kein Strafverfahren wegen «Troll». Warum Justiz nicht immer gegen Schweizer Politiker ermitteln darf

Kein Strafverfahren wegen «Troll»Warum Justiz nicht immer gegen Schweizer Politiker ermitteln darf

Beschwerde abgewiesen. Papi muss am Zoll wegen Gipfeli für Kinder Busse zahlen

Beschwerde abgewiesenPapi muss am Zoll wegen Gipfeli für Kinder Busse zahlen

Meistgelesen

Eltern verlieren Kinder wegen alternativen Lebensstils
Papi muss am Zoll wegen Gipfeli für Kinder Busse zahlen
Hunderte Kündigungen und wohl weitere Programm-Einschnitte – was der SRG-Kahlschlag bedeutet
Diese Erkenntnisse über Billig-Lebensmittel überraschen selbst Experten
USA und Ukraine einigen sich auf neuen Friedensplan