Die Immobilie steht für drei Millionen Franken zum Verkauf. Google Maps

Das beste Restaurant Winterthurs steht vor dem Aus: Das «Trübli» mit 16 Gault-Millau-Punkten wird 2026 schliessen. Grund ist ein Streit um die sanierungsbedürftige Küche – nun wird das Traditionslokal für drei Millionen Franken verkauft.

Redaktion blue News Petar Marjanović

In Winterthur steht ein Stück Gastronomiegeschichte vor dem Ende: Das «Trübli» beim Neumarkt, laut Gault Millau «Wintis bestes Lokal», wird verkauft.

Auf Immobilienplattformen ist das Haus für drei Millionen Franken ausgeschrieben, berichtet «Blick». Im Preis enthalten sind nicht nur das Restaurant im Erdgeschoss, sondern auch Büros sowie zwei grosse Wohnungen mit Dachterrasse in der Altstadt.

Direkt betroffen ist Wirt Alex Bindig. Der 31-Jährige hat das Traditionslokal in den letzten Jahren zu einer Gourmetadresse gemacht und dafür 16 Gault-Millau-Punkte erhalten – so viele wie kein anderes Restaurant in Winterthur.

Doch die Zusammenarbeit mit dem Hausbesitzer ist gescheitert. Grund sind hohe Investitionen in die Küche, die dringend nötig gewesen wären. «Wir müssten sehr viel investieren, die ganze Küche neu machen. Aber der Hausbesitzer kann keine solchen Summen investieren», erklärte Bindig gegenüber «Gault Millau».

Restaurant Trübli bleibt bis 2026 geöffnet

Schon Anfang Jahr kündigte der Gastronom auf Instagram an, das «Trübli» werde im März 2026 schliessen. «Es tut uns mega weh, diese Location verlassen zu müssen», schrieb er. Auch die Eigentümer bestätigten, dass es zu keiner Einigung gekommen sei.

Trotz der schlechten Nachricht bleibt das «Trübli» vorerst geöffnet. Bis zur Schliessung im Frühjahr 2026 bewirtet Bindig seine Gäste weiter mit seinem bekannten Überraschungsmenü. Die Nachfrage ist gross: «Unsere Gäste sind teilweise zu Tode betrübt. Unglaublich, wie viele Nachrichten ich schon bekommen habe. Und es sind auch schon ganz viele Reservationen eingegangen», sagte Bindig zu «Gault Millau».