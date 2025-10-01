  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

2026 ist Schluss Winterthurer Edelbeiz «Trübli» wird verkauft – für drei Millionen Franken

Petar Marjanović

1.10.2025

Die Immobilie steht für drei Millionen Franken zum Verkauf.
Die Immobilie steht für drei Millionen Franken zum Verkauf.
Google Maps

Das beste Restaurant Winterthurs steht vor dem Aus: Das «Trübli» mit 16 Gault-Millau-Punkten wird 2026 schliessen. Grund ist ein Streit um die sanierungsbedürftige Küche – nun wird das Traditionslokal für drei Millionen Franken verkauft.

Redaktion blue News

01.10.2025, 13:50

01.10.2025, 14:23

In Winterthur steht ein Stück Gastronomiegeschichte vor dem Ende: Das «Trübli» beim Neumarkt, laut Gault Millau «Wintis bestes Lokal», wird verkauft.

Auf Immobilienplattformen ist das Haus für drei Millionen Franken ausgeschrieben, berichtet «Blick». Im Preis enthalten sind nicht nur das Restaurant im Erdgeschoss, sondern auch Büros sowie zwei grosse Wohnungen mit Dachterrasse in der Altstadt.

Direkt betroffen ist Wirt Alex Bindig. Der 31-Jährige hat das Traditionslokal in den letzten Jahren zu einer Gourmetadresse gemacht und dafür 16 Gault-Millau-Punkte erhalten – so viele wie kein anderes Restaurant in Winterthur.

Doch die Zusammenarbeit mit dem Hausbesitzer ist gescheitert. Grund sind hohe Investitionen in die Küche, die dringend nötig gewesen wären. «Wir müssten sehr viel investieren, die ganze Küche neu machen. Aber der Hausbesitzer kann keine solchen Summen investieren», erklärte Bindig gegenüber «Gault Millau».

Restaurant Trübli bleibt bis 2026 geöffnet

Schon Anfang Jahr kündigte der Gastronom auf Instagram an, das «Trübli» werde im März 2026 schliessen. «Es tut uns mega weh, diese Location verlassen zu müssen», schrieb er. Auch die Eigentümer bestätigten, dass es zu keiner Einigung gekommen sei. 

Trotz der schlechten Nachricht bleibt das «Trübli» vorerst geöffnet. Bis zur Schliessung im Frühjahr 2026 bewirtet Bindig seine Gäste weiter mit seinem bekannten Überraschungsmenü. Die Nachfrage ist gross: «Unsere Gäste sind teilweise zu Tode betrübt. Unglaublich, wie viele Nachrichten ich schon bekommen habe. Und es sind auch schon ganz viele Reservationen eingegangen», sagte Bindig zu «Gault Millau».

Meistgelesen

US-Demokraten erzwingen Stillstand – ist die Opposition zurück?
Odermatt: «Als Allrounder bin ich am Zenit angekommen»
«Gut gemacht, Zürich»: Laubbläser-Verbot schafft es bis nach China und Australien
23-Jähriger stirbt nach schwerem Verkehrsunfall in Aarau
«Lasst uns aufhören, Pädophile anzugreifen»: Ted Cruz verplappert sich

Mehr zum Thema

«Nicht mehr viel los». Zürcher Kult-Diner schliesst nach 60 Jahren ab sofort

«Nicht mehr viel los»Zürcher Kult-Diner schliesst nach 60 Jahren ab sofort

Trotz Protesten. Beliebte Traditionsbeiz in Lausannes Altstadt muss schliessen

Trotz ProtestenBeliebte Traditionsbeiz in Lausannes Altstadt muss schliessen

Traditionsbeiz geht nach 250 Jahren zu. «Für uns ist es sehr traurig, schliessen zu müssen»

Traditionsbeiz geht nach 250 Jahren zu«Für uns ist es sehr traurig, schliessen zu müssen»

Mehr aus dem Ressort

Auf Gegenfahrbahn geraten. 23-Jähriger stirbt nach schwerem Verkehrsunfall in Aarau

Auf Gegenfahrbahn geraten23-Jähriger stirbt nach schwerem Verkehrsunfall in Aarau

Weltpresse berichtet über Abstimmung. «Gut gemacht, Zürich»: Laubbläser-Verbot schafft es bis nach China und Australien

Weltpresse berichtet über Abstimmung«Gut gemacht, Zürich»: Laubbläser-Verbot schafft es bis nach China und Australien

Münchwilen TG. Velofahrerin (42) stirbt bei Unfall mit Lastwagen

Münchwilen TGVelofahrerin (42) stirbt bei Unfall mit Lastwagen