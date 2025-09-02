  1. Privatkunden
Merz lobt Schweiz vor Treffen mit KKS «Wir arbeiten 200 Stunden weniger als die Schweizer!»

Petar Marjanović

2.9.2025

Friedrich Merz: «Wir arbeiten 200 Stunden weniger als die Schweizer!»

Friedrich Merz: «Wir arbeiten 200 Stunden weniger als die Schweizer!»

Bundeskanzler Friedrich Merz kritisiert die Arbeitsmoral der Deutschen. In einem Interview ruft er seine Landsleute auf, sich ein Vorbild an den Schweizern zu nehmen.

01.09.2025

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter trifft heute in Berlin Kanzler Friedrich Merz. Auf der Agenda stehen US-Strafzölle, die europäische Wettbewerbsfähigkeit und das Verhältnis zur EU.

Petar Marjanović

02.09.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter trifft heute in Berlin Bundeskanzler Friedrich Merz – mit militärischen Ehren und anschliessender Medienkonferenz.
  • Auf dem Tisch liegen Themen wie die europäische Wettbewerbsfähigkeit, der Ukrainekrieg und die US-Strafzölle.
  • Besonders heikel ist der Zollstreit mit Donald Trump, der Schweizer Exporte mit 39 Prozent verteuert und nun auch die Frage nach einer Digitalsteuer aufwirft.
  • Dazu kommt innenpolitischer Druck: In Bern tobt die Debatte um die OECD-Mindeststeuer, während Deutschland auf Tipps vom Schweizer Erfolgsmodell hofft.
Mehr anzeigen

Karin Keller-Sutter (FDP) reist heute nach Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt die Bundespräsidentin um 12.30 Uhr mit militärischen Ehren im Kanzleramt. Gegen 13.45 Uhr stellen sich die beiden an einer Medienkonferenz den Fragen der Presse.

Auf dem Tisch liegen wichtige Dossiers: europäische Wettbewerbsfähigkeit, Welthandel und die Folgen der US-Zollpolitik. Dazu kommen die Beziehungen Schweiz–EU, der Krieg in der Ukraine und der Schweizer Vorsitz in der OSZE 2026.

Kanzler Merz unter Druck

Die Ausgangslage ist angespannt. Deutschland steckt in einer Krise, die Wirtschaft stagniert. Merz sucht dringend nach Rezepten, wie er sein Land wieder produktiver machen kann – und blickt dabei auch auf die Schweiz. Im ZDF-Sommerinterview klagte er über hohe Krankheitsstände und sagte: «Wir arbeiten 200 Stunden weniger als die Schweizer!» (Video oben)

Merz dürfte also neugierig auf das Schweizer Erfolgsmodell sein. Doch Tipps zur Arbeitsmoral dürften beim Treffen auf Präsidentenebene Nebensache sein.

Wichtiger ist der Zollstreit mit den USA. Seit Donald Trump Strafzölle von 39 Prozent auf Schweizer Exporte verhängt hat, sucht der Bundesrat nach einer Lösung. Laut «NZZ am Sonntag» liegt bereits ein Vertragsentwurf auf dem Tisch, in dem die Schweiz auf eine Digitalsteuer verzichten würde – sehr zum Ärger vieler Parlamentarier.

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter will mit Merz verschiedene Themen ansprechen.
Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter will mit Merz verschiedene Themen ansprechen.
Bild: Keystone

Trump-Zölle gelten mindestens bis zum 14. Oktober

Ob es dazu kommt, ist offen. Zwar hat ein US-Gericht jüngst entschieden, dass Trump Zölle nicht allein mit einem «nationalen Notstand» begründen darf – das sei Sache des Kongresses. Doch an den 39-Prozent-Zöllen ändert das vorerst nichts: Sie bleiben mindestens bis zum 14. Oktober bestehen, weil Trump den Fall an den Obersten Gerichtshof weiterzieht.

Ein mögliches Gesprächsthema könnte dazu sein: Wie soll Europa mit der Unberechenbarkeit Trumps Regierung umgehen? Länder wie Indien, Russland und China suchen bereits nach Alternativen und treten im Rahmen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit als geopolitisches Gegengewicht auf.

Hinzu kommt ein weiteres Streitthema: die OECD-Mindeststeuer. Bürgerliche Politiker in der Schweiz fordern eine Pause, weil die erwarteten Einnahmen bisher ausbleiben. Wirtschaftsverbände warnen dagegen vor neuen Risiken für international tätige Firmen.

Video zum Thema

Video zum Zoll-Fiasko: The Art of the Deal – or No Deal

Video zum Zoll-Fiasko: The Art of the Deal – or No Deal

Man kann Karin Keller-Sutter nicht vorwerfen, dass sie alleine Schuld an Donald Trumps Zoll-Hammer ist. Doch im Nachhinein sind ihre Aussagen zu den Verhandlungen mit Washington wirklich nicht gut gealtert.

07.08.2025

