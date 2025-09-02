Karin Keller-Sutter (FDP) reist heute nach Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt die Bundespräsidentin um 12.30 Uhr mit militärischen Ehren im Kanzleramt. Gegen 13.45 Uhr stellen sich die beiden an einer Medienkonferenz den Fragen der Presse.
Die Ausgangslage ist angespannt. Deutschland steckt in einer Krise, die Wirtschaft stagniert. Merz sucht dringend nach Rezepten, wie er sein Land wieder produktiver machen kann – und blickt dabei auch auf die Schweiz. Im ZDF-Sommerinterview klagte er über hohe Krankheitsstände und sagte: «Wir arbeiten 200 Stunden weniger als die Schweizer!» (Video oben)
Merz dürfte also neugierig auf das Schweizer Erfolgsmodell sein. Doch Tipps zur Arbeitsmoral dürften beim Treffen auf Präsidentenebene Nebensache sein.
Wichtiger ist der Zollstreit mit den USA. Seit Donald Trump Strafzölle von 39 Prozent auf Schweizer Exporte verhängt hat, sucht der Bundesrat nach einer Lösung. Laut «NZZ am Sonntag» liegt bereits ein Vertragsentwurf auf dem Tisch, in dem die Schweiz auf eine Digitalsteuer verzichten würde – sehr zum Ärger vieler Parlamentarier.
Trump-Zölle gelten mindestens bis zum 14. Oktober
Ob es dazu kommt, ist offen. Zwar hat ein US-Gericht jüngst entschieden, dass Trump Zölle nicht allein mit einem «nationalen Notstand» begründen darf – das sei Sache des Kongresses. Doch an den 39-Prozent-Zöllen ändert das vorerst nichts: Sie bleiben mindestens bis zum 14. Oktober bestehen, weil Trump den Fall an den Obersten Gerichtshof weiterzieht.
Hinzu kommt ein weiteres Streitthema: die OECD-Mindeststeuer. Bürgerliche Politiker in der Schweiz fordern eine Pause, weil die erwarteten Einnahmen bisher ausbleiben. Wirtschaftsverbände warnen dagegen vor neuen Risiken für international tätige Firmen.
