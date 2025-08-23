Eine afghanische Delegation ist kürzlich in Genf gelandet, um afghanische Staatsangehörige zu identifizieren, die aus der Schweiz zurückgeführt werden sollen, berichtet SRF.
Diese Mission sei besonders «heikel», da die Menschenrechtslage in Afghanistan problematisch ist. Dennoch sieht das Staatssekretariat für Migration (SEM) die Notwendigkeit, die Bevölkerung vor verurteilten Straftätern zu schützen.
Daniel Bach, Kommunikationschef des SEM, erklärt, dass eine Abwägung getroffen werden musste. Er wisse um die schwierige Menschenrechtslage in Afghanistan. Aber: «Wir fanden, dass der Schutz der Bevölkerung schwerer wiegt.»
Justizminister Beat Jans hatte bereits im letzten Jahr entschieden, dass verurteilte afghanische Straftäter nach ihrer Haftstrafe abgeschoben werden sollen. Die afghanische Regierung hat ihre Praxis geändert und akzeptiert nur noch Reisedokumente, die von den Behörden in Kabul ausgestellt wurden.
Identifikation von elf Straftätern
Daher war der Besuch der afghanischen Beamten in Genf notwendig, um die Identifizierung von elf Straftätern und zwei freiwilligen Rückkehrern vorzunehmen. Die Identifizierung verlief bei der Mehrheit erfolgreich, sodass die Rückführung vorbereitet werden kann.
Auch andere europäische Länder, wie Deutschland, haben mit Rückführungen nach Afghanistan begonnen. In der Schweiz sind jedoch keine dauerhaften Akkreditierungen afghanischer Beamter geplant. Neben Straftätern hält das SEM auch die Rückführung von abgewiesenen Asylsuchenden für möglich, sofern sie bestimmte Kriterien erfüllen.
Seit April hat das SEM bei rund 20 afghanischen Männern eine Wegweisung angeordnet. Zwei Fälle sind bereits rechtskräftig, während die übrigen Betroffenen beim Bundesverwaltungsgericht Rekurs eingelegt haben. Die anstehenden Gerichtsentscheidungen könnten von grundsätzlicher Bedeutung sein.
NATO-Übung sorgt für staunende Zuschauer – Militärtransporter landet auf Touristenstrand
Eine TikTok-Userin filmt, wie eine Maschine der dänischen Luftwaffe auf der Insel Rømø direkt am Strand landet. Hinter dem spektakulären Moment steckt ein NATO-Übungseinsatz unter Extrembedingungen.
Die Schweiz wollte 36 F-35A-Kampfjets zum Fixpreis kaufen – doch die USA verlangen nun bis zu 1,3 Milliarden Franken mehr. Ein juristischer Hebel fehlt, die Regierung muss nachverhandeln oder tiefer in die Tasche greifen.
14.08.2025
Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln
STORY: Die Schweizer Regierung setzt nach dem erfolglosen Versuch, hohe US-Zölle auf Schweizer Waren in letzter Minute abzuwenden, auf weitere Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten für ein Handelsabkommen. Karin Keller-Sutter, Bundespräsidentin Schweiz: «Es ist jetzt so, dass wir diese Verhandlungen fortführen möchten. Wir möchten auch ein geregeltes Verhältnis mit den Vereinigten Staaten, es ist ein wichtiger Handelspartner. Aber wir haben heute auch gesagt: nicht zu jedem Preis. […] Ich bin weder Hellseherin noch Psychologin. Wir werden einfach so gut wie möglich das Terrain vorbereiten und alles tun, damit dieser Zollsatz noch herunterverhandelt werden kann. Ich meine, es ist ja auch nicht erfreulich, wenn man 15 Prozent hat, oder?» Gegenmassnahmen in Form von Gegenzöllen seien derzeit nicht vorgesehen, erklärte die Regierung. Dies würde zu Mehrkosten für die Wirtschaft führen, insbesondere durch eine Verteuerung von Importen aus den USA. Viele Schweizer betrachten die aktuelle Situation mit Sorge: Jacqueline Hug, Anwohnerin Genf: «Ich bin schockiert. Ich mache mir grosse Sorgen um all die kleinen Unternehmen, die hauptsächlich betroffen sind. Ich verstehe, wenn ein Land sich seine Wirtschaft zurückholen will, natürlich. Aber wenn kleine Staaten dafür zahlen müssen, nun, ich will nicht sagen, das ist unfair, es ist ein bisschen dumm. Es ist schockierend und besorgniserregend.» Chantal Chandelle, Arbeiterin in der Uhrenindustrie: «Es ist schockierend. Ich persönlich werde jetzt auch die USA boyykottieren, nicht mehr dorthin reisen. Und warum macht man nicht das Gleiche wie sie? All diese Produkte, warum nicht eine zusätzliche Steuer? Es gibt keinen Grund.» Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und ihre Delegation hatten Washington am Mittwoch nach einem Gespräch mit US-Aussenminister Marco Rubio ohne ein neues Handelsabkommen verlassen. Ziel der kurzfristig anberaumten Reise in die US-Hauptstadt war es gewesen, den von Präsident Donald Trump vergangene Woche angekündigten Zollsatz von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz abzuwenden. Rund 60 Prozent aller Schweizer Exporte in die Vereinigten Staaten seien von dem Zusatzzoll betroffen, hiess es.
07.08.2025
US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern
STORY: Schweizer Produzenten von Gruyère-Käse bereiten sich auf einen starken Rückgang ihrer Umsätze in den USA vor. Denn der US-Präsident Donald Trump will ab Donnerstag, den 7. August, einen Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Waren erheben. Anthony Margot, Gruyère Produzent «Um den Schock abzufedern, haben wir die Gruyère-Produktion bereits leicht reduziert. Das bedeutet, dass Käsehersteller Umsatzeinbussen erleiden werden. Auch wir. Wir investieren weiterhin in Marketing. Und falls wir in andere Märkte expandieren müssen, werden wir das tun. Aber wir können ein Absatzgebiet wie die USA nicht über Nacht ersetzen. Das ist klar.» Die USA sind vor Deutschland der wichtigste Exportmarkt der Schweiz, mit fast 19 Prozent Anteil am Gesamtexport. Die Zölle zahlen zwar die Importeure und damit schlussendlich die US-Verbraucher. Aber Schweizer Produkte wie zum Beispiel Käse könnten dann so teuer werden, dass die Bestellungen einbrechen. Daher macht man sich Sorgen. Denn die US-Zölle könnten der Branche in diesem Jahr Millionenverluste zufügen.
06.08.2025
Martin Pfister zu F-35 am 13. August 2025
Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln
US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern