Im Rathaus in Appenzell stand Kosar L. wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Bild: Samuel Walder

Kosar L. verlor bei der Heimfahrt mit 1,9 Promille die Kontrolle über den Wagen – ein Mitfahrer starb, eine Frau wurde verletzt. Das Bezirksgericht Appenzell Innerrhoden hat nun geurteilt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein betrunkener Fahrer verlor 2023 im Kanton Appenzell Innerrhoden die Kontrolle über seinen Lieferwagen, wobei ein Mitfahrer tödlich verunglückte und eine Frau verletzt wurde.

Trotz widersprüchlicher Aussagen und Erinnerungslücken konnte das Gericht keine Beweise dafür finden, dass eine Mitfahrerin ins Lenkrad griff und den Unfall mitverursachte.

Der Fahrer Kosar L. wurde wegen fahrlässiger Tötung und Fahrens im fahrunfähigen Zustand schuldig gesprochen. Mehr anzeigen

Ein geselliger Abend endet tödlich: Nach einer alkoholreichen Beizentour verliert Kosar L. im März 2023 die Kontrolle über seinen Lieferwagen – das Fahrzeug überschlägt sich mehrfach, ein Mitfahrer stirbt, eine weitere Person wird verletzt.

Am Dienstag musste sich Kosar L. vor dem Bezirksgericht Appenzell Innerrhoden wegen fahrlässiger Tötung und Fahren in fahrunfähigem Zustand verantworten.

Der Unfall ereignete sich noch vor 22 Uhr auf dem Heimweg. In einer Kurve kam das Fahrzeug vom Weg ab, stürzte einen Abhang hinunter und überschlug sich. Markus S., der Partner der ebenfalls mitfahrenden Susan S., wurde aus dem Wagen geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Seine Partnerin wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht. Kosar L. überlebte unverletzt – und musste sich nun vor dem Bezirksgericht Appenzell Innerrhoden verantworten.

So sah die Unfallstelle aus, als die Polizei ankam. Bild: Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden

Der Prozess offenbarte Erinnerungslücken und widersprüchliche Aussagen. Weder Kosar L. noch die überlebende Susan S. konnten sich an den genauen Unfallhergang erinnern. Ein Zeuge berichtete, Susan S. habe nach dem Unfall gesagt, sie könne sich vorstellen, während der Fahrt ins Lenkrad gegriffen zu haben – sicher sei sie sich aber nicht.

Susan S. sagte im Gerichtssaal, sie wisse kaum noch etwas. «Bin jetzt halt alleine. Jetzt kommt gleich alles nochmals hoch», sagte sie. Sie habe an jenem Abend unbedingt ausgehen wollen, obwohl ihr Partner gezögert habe. Im Verlauf des Abends sei es zum Streit gekommen – auch wegen eines Ex-Freundes, dem sie begegnet seien. «Mein Mann wurde eifersüchtig. Wir haben gestritten.»

Dann habe sie nur noch im Wagen gesessen, Kosar L. habe «Scheisse» gerufen – und man sei bereits im Graben gelegen. Ihr Alkoholwert lag bei bis zu 3,0 Promille, bei Kosar L. wurden bis zu 2,6 Promille gemessen.

Angeklagter zeigt sich betroffen

Der Angeklagte zeigte sich betroffen. In seiner Aussage betonte er, dass er sich schuldig fühle und nach dem Unfall für die Kinder des Verstorbenen da gewesen sei. «Ich wünsche niemandem, so etwas zu erleben», sagte er mit Tränen in den Augen. Auf die Frage, wie es zum Unfall kam, konnte er nur antworten, dass er keinen Gurt trug und sich an kaum etwas erinnere.

Die Staatsanwaltschaft war überzeugt: Kosar L. sei verantwortlich. Es gebe keine Beweise, dass jemand anderes in das Steuer eingegriffen habe. Die Hinweise auf ein mögliches Fehlverhalten von Susan S. seien spekulativ. «Keine Spuren sind auch Spuren», sagte der Staatsanwalt. Der Fahrer habe wohl die Rechtskurve verpasst und sei geradewegs den Abhang hinuntergefahren.

Die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Man könne den Unfallhergang nicht klären, und allein der Alkoholkonsum reiche nicht aus für eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung. Zudem habe Susan S. ursprünglich angegeben, selbst eingegriffen zu haben.

Das Gericht sah die Schuld dennoch klar beim Fahrer. Kosar L. sei in fahrunfähigem Zustand gefahren, was mitverantwortlich für den tödlichen Ausgang gewesen sei. Es verurteilte ihn zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 13 Monaten, mit einer Probezeit von zwei Jahren.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.