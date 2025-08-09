Blick hinter die Kulisse: «Wir haben für fast alles eine Lösung» – Love Mobile an der Street Parade Seit Februar wird geplant, in der Street-Parade-Woche wird gebaut: Das 35 Meter lange Love Mobile des Zürcher Vereins Friends of Streetparade feiert sein Jubiläum. blue News darf hinter die Kulissen blicken. 08.08.2025

20 Freiwillige Helfer, 35 Meter lang, 2 Toitois, 60 Lautsprecher und 2000 Getränke. Das bietet der Jubiläumswagen für die Street Parade. Das Love Mobile ist das Highlight an der grössten Techno-Party der Welt.

Gino Balducci ist Präsident des Vereins Friends of Streetparade. Dieses Jahr feiert der Verein sein 20-jähriges Bestehen. Dafür soll der Wagen auch speziell hergemacht sein – schliesslich sind sie das vorderste Love Mobile der diesjährigen Street Parade. Vom Aufbau bis zu den technischen Daten: Das Love Mobile bricht fast jeden Superlativ.

«Wir beginnen meistens im Februar mit der Besprechung, wie wir unser Love Mobile schmücken und gestalten», sagt Gino Balducci. Dann sammle man Ideen und fängt gleich mit der Planung an. «Dieses Jahr haben wir schon am Dienstag vor der Street Parade mit dem Aufbau begonnen, weil wir das Konstrukt aus Holz bauen», erklärt er. Das Highlight bei diesem Wagen sei die ausziehbare Bühne für den DJ. Dieser soll über der Strasse schweben und wird am hinteren Teil des Wagens ausgezogen.

Die Bühne, auf der der DJ steht, schwebt über der Strasse und ist ausziehbar. Samuel Walder

Zusätzlich habe das Love Mobile einen doppelten Boden. Da sollen rund 2000 Getränke Platz haben. So müssen die Gäste nicht ab dem Wagen, sondern können ganz bequem die Party geniessen. «Ich muss noch mehr Wasser bestellen. Letztes Jahr hatten wir etwa 1700 Getränke. Die wurden restlos konsumiert», erklärt Balducci. Die Gesundheit sei das Wichtigste. Deswegen will er noch 300 Flaschen mehr kaufen – und davon vor allem Wasser.

Die Arbeit hat sich gelohnt: So sieht das fertige Love Mobile am Samstagmorgen aus. blue News

Viel Wasser zu trinken an der Street Parade ist wichtig. Es wird heiss und es wird Alkohol konsumiert. Doch mit viel Flüssigkeit drückt die Blase irgendwann. «Wir haben für fast alles eine Lösung. Die Besucher müssen nicht vom Love Mobile absteigen, um auf das WC zu gehen», sagt Balducci. Auf dem Wagen sind nämlich zwei Toitois montiert.

Die Arbeiten liefen auf Hochtouren und mussten bis Samstag, 5 Uhr, fertig sein. Samuel Walder

Strikter Zeitplan bis zum Feierabendbier

So beeindruckend die Features des Wagens auch sind, sie bedeuten viel Arbeit. «Der Zeitplan ist sehr eng. Wir hatten auch schon Jahre, in denen wir den Wagen um 3 Uhr am Samstagmorgen fertig hatten», erinnert sich der Präsident. Um 5 Uhr gehe es dann los nach Zürich. Die Love Mobiles treffen sich im Utoquai.

Balducci erklärt: «Jedes Love Mobile wird dreimal kontrolliert, und zwar von verschiedenen Parteien. Das Strassenverkehrsamt, die Polizei und die Drogenspürhunde kontrollieren den Wagen bis aufs Genauste.»

Um 13 Uhr geht's dann los. «Wir sind der erste Wagen. Wenn bei uns was schiefläuft, geht nichts mehr. Also müssen wir schauen, dass alles klappt», schiebt Balducci nach. Er freue sich aber sehr auf das diesjährige Mobile. «Es ist speziell in den Farben von unserem Verein gemischt mit den Farben vom DJ», sagt er. Die Gäste kommen in Schwarz und Weiss.

Dieses Jahr feiert der Verein «Friends of Street Parade» sein 20-Jahre-Jubiläum. Die Dekoration am Love Mobile soll in ihren Farben erstrahlen. Samuel Walder

Der Umzug ist eine Herausforderung. «Wir fahren mit 240 Besuchern auf einem 35 Meter langen Wagen durch eine Menschenmenge. Da darf kein Fehler passieren und man muss 5 bis 6 Stunden hoch konzentriert sein», sagt Balducci. Danach freue er sich aber auf ein kühles Bier und auf die Afterparty.