Jubiläumswagen an der Street Parade Deshalb hat dieses Love Mobile einen doppelten Boden

Samuel Walder

9.8.2025

Blick hinter die Kulisse: «Wir haben für fast alles eine Lösung» – Love Mobile an der Street Parade

Blick hinter die Kulisse: «Wir haben für fast alles eine Lösung» – Love Mobile an der Street Parade

Seit Februar wird geplant, in der Street-Parade-Woche wird gebaut: Das 35 Meter lange Love Mobile des Zürcher Vereins Friends of Streetparade feiert sein Jubiläum. blue News darf hinter die Kulissen blicken.

08.08.2025

Seit Februar wird geplant, in der Street-Parade-Woche wird gebaut: Das 35 Meter lange Love Mobile des Zürcher Vereins Friends of Streetparade feiert sein Jubiläum. blue News durfte hinter die Kulissen blicken.

Samuel Walder

09.08.2025, 12:43

09.08.2025, 12:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zum 20-jährigen Jubiläum bringt der Verein Friends of Streetparade ein besonders aufwendiges Love Mobile mit ausziehbarer DJ-Bühne, doppeltem Boden für 2000 Getränke und zwei Toitois zur Street Parade.
  • Der 35 Meter lange Wagen wird von 20 Helfern vorbereitet, unterliegt strengen Kontrollen und ist als erster Wagen der Parade besonders entscheidend für den reibungslosen Ablauf.
  • Die Gestaltung spiegelt die Vereinsfarben wider, und der Umzug mit 240 Gästen gilt als logistische Herausforderung, die höchste Konzentration erfordert.
Mehr anzeigen

20 Freiwillige Helfer, 35 Meter lang, 2 Toitois, 60 Lautsprecher und 2000 Getränke. Das bietet der Jubiläumswagen für die Street Parade. Das Love Mobile ist das Highlight an der grössten Techno-Party der Welt. 

Gino Balducci ist Präsident des Vereins Friends of Streetparade. Dieses Jahr feiert der Verein sein 20-jähriges Bestehen. Dafür soll der Wagen auch speziell hergemacht sein – schliesslich sind sie das vorderste Love Mobile der diesjährigen Street Parade. Vom Aufbau bis zu den technischen Daten: Das Love Mobile bricht fast jeden Superlativ. 

Das bietet das Love Mobile 

«Wir beginnen meistens im Februar mit der Besprechung, wie wir unser Love Mobile schmücken und gestalten», sagt Gino Balducci. Dann sammle man Ideen und fängt gleich mit der Planung an. «Dieses Jahr haben wir schon am Dienstag vor der Street Parade mit dem Aufbau begonnen, weil wir das Konstrukt aus Holz bauen», erklärt er. Das Highlight bei diesem Wagen sei die ausziehbare Bühne für den DJ. Dieser soll über der Strasse schweben und wird am hinteren Teil des Wagens ausgezogen. 

Die Bühne, auf der der DJ steht, schwebt über der Strasse und ist ausziehbar. 
Die Bühne, auf der der DJ steht, schwebt über der Strasse und ist ausziehbar. 
Samuel Walder

Zusätzlich habe das Love Mobile einen doppelten Boden. Da sollen rund 2000 Getränke Platz haben. So müssen die Gäste nicht ab dem Wagen, sondern können ganz bequem die Party geniessen. «Ich muss noch mehr Wasser bestellen. Letztes Jahr hatten wir etwa 1700 Getränke. Die wurden restlos konsumiert», erklärt Balducci. Die Gesundheit sei das Wichtigste. Deswegen will er noch 300 Flaschen mehr kaufen – und davon vor allem Wasser.

Die Arbeit hat sich gelohnt: So sieht das fertige Love Mobile am Samstagmorgen aus.
Die Arbeit hat sich gelohnt: So sieht das fertige Love Mobile am Samstagmorgen aus.
blue News

Viel Wasser zu trinken an der Street Parade ist wichtig. Es wird heiss und es wird Alkohol konsumiert. Doch mit viel Flüssigkeit drückt die Blase irgendwann. «Wir haben für fast alles eine Lösung. Die Besucher müssen nicht vom Love Mobile absteigen, um auf das WC zu gehen», sagt Balducci. Auf dem Wagen sind nämlich zwei Toitois montiert. 

Die Arbeiten liefen auf Hochtouren und mussten bis Samstag, 5 Uhr, fertig sein. 
Die Arbeiten liefen auf Hochtouren und mussten bis Samstag, 5 Uhr, fertig sein. 
Samuel Walder

Strikter Zeitplan bis zum Feierabendbier

So beeindruckend die Features des Wagens auch sind, sie bedeuten viel Arbeit. «Der Zeitplan ist sehr eng. Wir hatten auch schon Jahre, in denen wir den Wagen um 3 Uhr am Samstagmorgen fertig hatten», erinnert sich der Präsident. Um 5 Uhr gehe es dann los nach Zürich. Die Love Mobiles treffen sich im Utoquai.

Balducci erklärt: «Jedes Love Mobile wird dreimal kontrolliert, und zwar von verschiedenen Parteien. Das Strassenverkehrsamt, die Polizei und die Drogenspürhunde kontrollieren den Wagen bis aufs Genauste.»

Um 13 Uhr geht's dann los. «Wir sind der erste Wagen. Wenn bei uns was schiefläuft, geht nichts mehr. Also müssen wir schauen, dass alles klappt», schiebt Balducci nach. Er freue sich aber sehr auf das diesjährige Mobile. «Es ist speziell in den Farben von unserem Verein gemischt mit den Farben vom DJ», sagt er. Die Gäste kommen in Schwarz und Weiss.

Dieses Jahr feiert der Verein «Friends of Street Parade» sein 20-Jahre-Jubiläum. Die Dekoration am Love Mobile soll in ihren Farben erstrahlen.
Dieses Jahr feiert der Verein «Friends of Street Parade» sein 20-Jahre-Jubiläum. Die Dekoration am Love Mobile soll in ihren Farben erstrahlen.
Samuel Walder

Der Umzug ist eine Herausforderung. «Wir fahren mit 240 Besuchern auf einem 35 Meter langen Wagen durch eine Menschenmenge. Da darf kein Fehler passieren und man muss 5 bis 6 Stunden hoch konzentriert sein»,  sagt Balducci. Danach freue er sich aber auf ein kühles Bier und auf die Afterparty. 

Unveröffentlichtes Filmmaterial – Als die Techno-Fans zwischen fahrenden Trams und hässigen Polizisten abtanzten

Unveröffentlichtes Filmmaterial – Als die Techno-Fans zwischen fahrenden Trams und hässigen Polizisten abtanzten

Die erste Street Parade war klein, laut und politisch. blue News zeigt bisher unveröffentlichtes Videomaterial. Ein Stück Zürcher Kulturgeschichte – direkt aus dem Sommer 1992.

04.08.2025

So sieht Zürich aus der Kabine des ersten Love Mobiles aus
Polizei warnt «eindringlich» vor diesen Telefon-Betrugsmaschen
Schweiz-Freund in US-Kongress: «Zölle sind selbstschädigend»
Das raten Experten der Schweiz im Umgang mit Donald Trump
NFL-Spieler beten und weinen – und erzwingen Spielabbruch nach Horror-Verletzung

Widerstand gegen Trump. Schweiz-Freund in US-Kongress: «Zölle sind selbstschädigend»

Widerstand gegen TrumpSchweiz-Freund in US-Kongress: «Zölle sind selbstschädigend»

Mehrere Fälle im Aargau. Polizei warnt «eindringlich» vor diesen Telefon-Betrugsmaschen

Mehrere Fälle im AargauPolizei warnt «eindringlich» vor diesen Telefon-Betrugsmaschen

Zwischen Zollhammer und rotem Teppich. Baume-Schneider: «Wichtig für Beziehungen der Schweiz»

Zwischen Zollhammer und rotem TeppichBaume-Schneider: «Wichtig für Beziehungen der Schweiz»

Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln

Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln

STORY: Die Schweizer Regierung setzt nach dem erfolglosen Versuch, hohe US-Zölle auf Schweizer Waren in letzter Minute abzuwenden, auf weitere Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten für ein Handelsabkommen. Karin Keller-Sutter, Bundespräsidentin Schweiz: «Es ist jetzt so, dass wir diese Verhandlungen fortführen möchten. Wir möchten auch ein geregeltes Verhältnis mit den Vereinigten Staaten, es ist ein wichtiger Handelspartner. Aber wir haben heute auch gesagt: nicht zu jedem Preis. […] Ich bin weder Hellseherin noch Psychologin. Wir werden einfach so gut wie möglich das Terrain vorbereiten und alles tun, damit dieser Zollsatz noch herunterverhandelt werden kann. Ich meine, es ist ja auch nicht erfreulich, wenn man 15 Prozent hat, oder?» Gegenmassnahmen in Form von Gegenzöllen seien derzeit nicht vorgesehen, erklärte die Regierung. Dies würde zu Mehrkosten für die Wirtschaft führen, insbesondere durch eine Verteuerung von Importen aus den USA. Viele Schweizer betrachten die aktuelle Situation mit Sorge: Jacqueline Hug, Anwohnerin Genf: «Ich bin schockiert. Ich mache mir grosse Sorgen um all die kleinen Unternehmen, die hauptsächlich betroffen sind. Ich verstehe, wenn ein Land sich seine Wirtschaft zurückholen will, natürlich. Aber wenn kleine Staaten dafür zahlen müssen, nun, ich will nicht sagen, das ist unfair, es ist ein bisschen dumm. Es ist schockierend und besorgniserregend.» Chantal Chandelle, Arbeiterin in der Uhrenindustrie: «Es ist schockierend. Ich persönlich werde jetzt auch die USA boyykottieren, nicht mehr dorthin reisen. Und warum macht man nicht das Gleiche wie sie? All diese Produkte, warum nicht eine zusätzliche Steuer? Es gibt keinen Grund.» Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und ihre Delegation hatten Washington am Mittwoch nach einem Gespräch mit US-Aussenminister Marco Rubio ohne ein neues Handelsabkommen verlassen. Ziel der kurzfristig anberaumten Reise in die US-Hauptstadt war es gewesen, den von Präsident Donald Trump vergangene Woche angekündigten Zollsatz von 39 Prozent auf Importe aus der Schweiz abzuwenden. Rund 60 Prozent aller Schweizer Exporte in die Vereinigten Staaten seien von dem Zusatzzoll betroffen, hiess es.

07.08.2025

US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern

US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern

STORY: Schweizer Produzenten von Gruyère-Käse bereiten sich auf einen starken Rückgang ihrer Umsätze in den USA vor. Denn der US-Präsident Donald Trump will ab Donnerstag, den 7. August, einen Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Waren erheben. Anthony Margot, Gruyère Produzent «Um den Schock abzufedern, haben wir die Gruyère-Produktion bereits leicht reduziert. Das bedeutet, dass  Käsehersteller Umsatzeinbussen erleiden werden. Auch wir. Wir investieren weiterhin in Marketing. Und falls wir in andere Märkte expandieren müssen, werden wir das tun. Aber wir können ein Absatzgebiet wie die USA nicht über Nacht ersetzen. Das ist klar.» Die USA sind vor Deutschland der wichtigste Exportmarkt der Schweiz, mit fast 19 Prozent Anteil am Gesamtexport. Die Zölle zahlen zwar die Importeure und damit schlussendlich die US-Verbraucher. Aber Schweizer Produkte wie zum Beispiel Käse könnten dann so teuer werden, dass die Bestellungen einbrechen. Daher macht man sich Sorgen. Denn die US-Zölle könnten der Branche in diesem Jahr  Millionenverluste zufügen.

06.08.2025

Milli Vanilli singt «She's a Maniac» in Ostermundigen BE

Milli Vanilli singt «She's a Maniac» in Ostermundigen BE

Fabrice Morvan von Milli Vanilli trat am 1. August in Ostermundigen live auf – ohne Playback. 35 Jahre nach dem grössten Betrugsskandal der Popgeschichte zeigte er, dass er doch singen kann.

04.08.2025

Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln

Schweiz will weiter über US-Zölle verhandeln

US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern

US-Zoll-Hammer lässt Schweizer Käse-Produzenten zittern

Milli Vanilli singt «She's a Maniac» in Ostermundigen BE

Milli Vanilli singt «She's a Maniac» in Ostermundigen BE

