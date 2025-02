Eltern von Cybermobbing-Opfer: «Wenn wir nur ein Leben retten, ist unsere Mission erfüllt»

Emily* findet im Netz ein Fake-Profil mit peinlichen Bildern von ihr. Céline Pfister nimmt sich wegen Cybermobbing das Leben. blue News trifft die Betroffenen und will wissen, was sich gesetzlich in der Schweiz noch ändern muss.

13.02.2025