Susanne Wille, Generaldirektorin SRG, war als Kulturchefin jahrelang für das Kulturradio SRF 2 mitverantwortlich. Keystone

Die SRG steht vor einem grossen Sparprogramm mit weitreichenden Folgen. Nun rückt das Kulturradio, das massiv an Reichweite verliert, in den Fokus. Offenbar wird sogar über ein mögliches Aus des Senders diskutiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der SRG herrscht ein Spardruck.

Nun steht offenbar die Überlegung im Raum, das Kulturradio SRF 2 einzustellen.

Der Sender bestätigt ein Rückgang der Hörerzahlen, ein definitiver Entscheid sei aber noch nicht gefallen. Mehr anzeigen

Dass die SRG sparen muss, ist bekannt. Bis 2029 sollen 600 Stellen gestrichen werden. Nun rückt offenbar auch das Kulturradio in den Fokus: Radio SRF 2 Kultur hat im ersten Quartal 2026 laut Informationen des «SonntagsBlicks» deutlich an Reichweite eingebüsst. Die Nutzungsstunden seien um 28 Prozent zurückgegangen, stärker als bei allen anderen Sendern von SRF.

Intern werde die Lage als kritisch beurteilt. Demnach werde sogar über eine Einstellung des Senders nachgedacht. Als mögliche Alternative steht gemäss «SonntagsBlick» eine landesweite Kulturwelle im Raum, die nach dem Vorbild von Radio Swiss Pop funktionieren könnte – mit regionalen Fenstern in den verschiedenen Landessprachen.

Besonders heikel ist die Situation auch wegen der personellen Verantwortung: SRG-Direktorin Susanne Wille und die scheidende SRF-Direktorin Nathalie Wappler waren beide über Jahre hinweg für den Kulturbereich zuständig. Kritiker sind der Ansicht, das Profil des Senders habe darunter gelitten. Während Kulturradios etwa in Frankreich an Publikum gewinnen, verliert das Angebot in der Schweiz deutlich an Boden.

SRF bestätigt Publikumsschwund

Andere Programme sind weniger stark betroffen. SRF News gilt weiterhin als zentral, insbesondere bei aktuellen Ereignissen, während SRF Virus wichtig bleibt, um jüngere Zielgruppen zu erreichen – auch wenn dort die klassische Ausstrahlung ebenfalls hinterfragt wird.

Die SRG räumt die Schwierigkeiten ein. «Es ist eine Tatsache, dass Radio SRF 2 Kultur in den vergangenen Jahren an Publikum verloren hat», heisst es auf Anfrage von «Blick». Man arbeite daran, «das Angebot stärker am Nutzungsverhalten auszurichten». Ein definitiver Entscheid über die Zukunft des Senders sei jedoch noch nicht gefallen.

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