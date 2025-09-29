Mit dem Slogan «Wohnen ohne Sorgen» haben Befürworterinnen und Befürworter erfolgreich für die Abschaffung des Eigenmietwerts geworben. (Archivbild) sda

Die Stimmbürger*innen stimmen häufig für Entlastungen, von günstigeren VBZ-Abos bis zu Prämien-Deckeln bei Krankenkassen. Politologe Oliver Strijbis erklärt, weshalb viele sagen: «Wir glauben nicht mehr, dass wir kein Geld haben.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Stimmbürger*innen sagten Ja zu günstigeren VBZ-Abos, höheren Löhnen für Lehrpersonen und Mieterschutz.

Die Abschaffung des Eigenmietwerts kam mit fast 58 Prozent durch – auch ohne klare Finanzierung.

Sparappelle verfingen nicht: «Die Leute glauben nicht mehr, dass wir kein Geld haben», sagt Politologe Oliver Strijbis zu blue News.

Themen wie Mieten und Krankenkassen könnten die politische Agenda der nächsten zehn Jahre prägen. Mehr anzeigen

Mietschutz-Initiativen in Bern und Genf, Prämien-Deckel im Tessin oder ein 365-Franken-Abo für den ÖV in Zürich – die Vorlagen vom Abstimmungssonntag zeigten eine neue Grosszügigkeit. Steuerentlastungen wie die Abschaffung des Eigenmietwerts fanden ebenfalls Mehrheiten.

Was verraten diese Resultate über die Schweizer Demokratie? Darüber spricht blue News mit Oliver Strijbis, Politologe und Professor für Politikwissenschaft an der Franklin University Switzerland.

blue News: Oliver Strijbis, gestern sagten die Stimmbürger*innen Ja zu günstigeren VBZ-Abos in Zürich, zu höheren Löhnen für Lehrpersonen in Schwyz und zu Mieterschutz-Initiativen in Bern und Genf. Hat sich die Schweiz von ihrer alten Sparmentalität verabschiedet?

Oliver Strijbis: Was sich seit dem Aufstieg der SVP in den 1990er-Jahren verändert hat, ist vor allem das bürgerliche Lager. Früher vertrat die FDP eine strikt fiskal-konservative Linie: erst sparen, dann Steuern senken. Heute ist es umgekehrt – zuerst Steuern runter, danach allenfalls sparen. Das Phänomen sieht man auch in den USA. Die Linke hingegen wollte schon immer den Wohlfahrtsstaat ausbauen und dann über höhere Steuereinnahmen finanzieren.

Bevölkerung sieht, «dass einiges möglich ist»

blue News: Jahr für Jahr hören wir von Budgetüberschüssen. Prägt dieser Eindruck das Abstimmungsverhalten? Dass man sich eben eigentlich mehr leisten kann, ohne ernsthaft sparen zu müssen?

Oliver Strijbis: Ja. Viele Warnungen, wonach wir uns bestimmte Dinge nicht leisten können, haben sich im Nachhinein als übertrieben erwiesen. Die Bevölkerung sieht, dass einiges möglich ist, ohne Steuern zu erhöhen. Sie glaubt nicht mehr, dass wir kein Geld haben. Das macht sie gelassener und eher bereit, neuen Ausgaben zuzustimmen.

blue News: Gestern stimmten Bern und Genf für fairere Mieten, im Tessin ging es um Krankenkassenprämien. Sind die Menschen schlicht nicht mehr bereit, Belastungen als «unvermeidlich» zu akzeptieren?

Oliver Strijbis: Genau. Krankenkassen und Wohnkosten drücken den Mittelstand am stärksten. Dass man das nicht als unvermeidlich akzeptiert, ist logisch, und darum lassen sich hier Mehrheiten auch im bürgerlichen Lager finden. Es wäre aber falsch, daraus eine generelle «Wohltaten-Stimmung» abzuleiten – es sind zwei ganz konkrete Alltagsthemen.

blue News: Anders beim Zürcher Energiegesetz, das abgelehnt wurde, während die Stadt für ein 365-Franken-ÖV-Abo stimmte. Ist das ein Signal: Klimaschutz ja, aber bitte nicht mit Verzicht oder Mehrkosten?

Oliver Strijbis: Ich würde es eher als Stadt-Land-Polarisierung deuten. Zürich Stadt ist mittlerweile klar links und wählt stark ökologisch-sozial. Der Kanton Zürich bleibt konservativer. Das erklärt den Kontrast zwischen dem städtischen ÖV-Abo und dem kantonalen Energiegesetz.

Das 365-Franken-ÖV-Abo: Signal für den Wandel?

blue News: Das Zürcher 365-Franken-Abo – ist das nicht vor allem ein kurzfristiger Benefit für die Stimmbürger*innen?

Oliver Strijbis: Ja, aber es hat auch eine ökologische Dimension. Abgesehen davon, dass Zürich sozialdemokratisch geprägt ist, hat das Argument «gut für die Wirtschaft» weniger Gewicht, weil die Stadt boomt. Man hat eher Angst vor zu viel Wachstum – zu viele Hauptsitze internationaler Konzerne, mehr Expats in der Badi – als vor wirtschaftlichem Niedergang.

blue News: Ein Blick auf die nationale Ebene: Die Abschaffung des Eigenmietwerts kam mit fast 58 Prozent durch. Heisst das, Steuerentlastungen sind mehrheitsfähig, selbst wenn die Finanzierung unklar bleibt?

Oliver Strijbis: Hier spielte die Kampagne eine grosse Rolle. Die Vorlage war komplex, die Nein-Kampagne fast unsichtbar. Der Mieterinnen- und Mieterverband setzte seine Prioritäten anders. Ohne starke Gegenkampagne hatte das geschlossene bürgerliche Lager Vorteile. Generelle Trends sieht man nicht bei jeder Vorlage. Aus politikwissenschaftlicher Sicht sind Abstimmungen oft im Einzelfall zu erklären.

Populismus ersetzt Deutungshoheit der Wirtschaftselite

blue News: Dennoch: Sind wir Zeugen einer kulturellen Verschiebung in der direkten Demokratie, weg vom nüchternen, wirtschaftsorientierten Abwägen hin zu «Wenn es das Leben leichter macht, stimmen wir Ja»?

Oliver Strijbis: Wir erleben international und in der Schweiz einen populistischen Moment. Die Deutungshoheit der traditionellen Wirtschaftselite – früher etwa bei Economiesuisse – ist geschwächt. Das öffnet Raum für populistische Vorstösse von links und rechts. Die nüchterne, «spassbefreite» Wirtschaftselite hat Mühe, Mehrheiten zu gewinnen.

blue News: Sollte die Politik ihre Rhetorik ändern? Lohnt es noch, mit Sparappellen zu argumentieren?

Oliver Strijbis: Das reine Sparargument ist abgenutzt. Aber Argumente, die zeigen, was gut ist für Wirtschaft und Haushalte, ziehen nach wie vor. Egoistischer sind die Stimmbürger*innen nicht geworden.

blue News: Was könnte die politische Sprengkraft der kantonalen Vorlagen sein?

Oliver Strijbis: Das Tessin mit den Krankenkassen-Initiativen und Bern mit der Mietvorlage – das sind Themen, die die Schweiz in den nächsten zehn Jahren prägen könnten. Die Linke hat hier Chancen, Mehrheiten auch im bürgerlichen Lager zu holen. Denn mit dem Argument «wir können uns das nicht leisten» gewinnt man nicht mehr, wenn Mieten und Prämien den Alltag erdrücken.

blue News: Lässt sich dem politisch etwas entgegensetzen?

Oliver Strijbis: Ja. Etwa durch Steuererhöhungen für Reiche oder strengere Regeln bei Managerlöhnen. Das unterscheidet uns von der Zeit vor 30, 40 Jahren. Heute empfinden viele Leute die Löhne der Wirtschaftselite als zutiefst ungerecht. Wenn oben «abkassiert» wird, wächst unten die Bereitschaft, Gegensteuer zu geben – sei es über Prämien-Deckel oder Mieterrechte.