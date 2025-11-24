  1. Privatkunden
Verbände warnen Bürokratie kostet Schweizer 30 Milliarden Franken pro Jahr

SDA

24.11.2025 - 10:15

30 Milliarden Franken im Jahr könnten Schweizer Unternehmen sparen, wenn unnötige Bürokratie abgebaut würde. Das schreiben vier Wirtschaftsdachverbände gestützt auf eine Studie. (Themenbild)
30 Milliarden Franken im Jahr könnten Schweizer Unternehmen sparen, wenn unnötige Bürokratie abgebaut würde. Das schreiben vier Wirtschaftsdachverbände gestützt auf eine Studie. (Themenbild)
Keystone

30 Milliarden Franken pro Jahr: So viel könnten Schweizer Unternehmen sparen mit dem Abbau von Bürokratie. Vier Wirtschaftsverbände fordern, Betriebe von Administrativem und Vorschriften zu entlasten.

Keystone-SDA

24.11.2025, 10:15

24.11.2025, 10:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vier Wirtschaftsverbände kritisieren die zunehmende Regulierungsflut und die hohen Bürokratiekosten, die das Wachstum der Betriebe bremsen.
  • In der Schweiz könnte man 30 Millionen Franken mit dem Abbau von Bürokratie sparen.
  • Die Verbände fordern vom Bundesrat konkrete Entlastungen sowie einen Stopp neuer Nachhaltigkeits-, Umwelt- und Energieregeln.
Mehr anzeigen

Übermässige Regulierungen und hohe Kosten für Bürokratie belasteten Betriebe und hemmten das Wachstum, schrieben Economiesuisse, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband und Bauernverband. Zur Halbzeit der Legislatur zeige sich, dass die Zahl der Vorschriften weiter wachse.

Gestützt auf eine am Montag in Bern präsentierte Studie, nennen die Verbände Zahlen. Die vermeidbaren Bürokratiekosten betragen demnach 30 Milliarden Franken im Jahr. Hätten Betriebe weniger Administratives zu erledigen, stünden ihnen Kapazitäten von zusätzlich 55'000 Vollzeitstellen zur Verfügung.

Im Zentrum der Studie steht die Frage, wie sich die Wirtschaftsleistung der Schweiz entwickelt hätte, wenn die Bürokratie bereits vor zehn Jahren deutlich abgebaut worden wäre – durch weniger Regulierung und mehr Digitalisierung etwa. In ihren Berechnungen berücksichtigt die Studie nicht nur direkte Kosten, sondern auch indirekte Folgen wie ausbleibende Firmengründungen oder ins Ausland verlagerte Investitionen.

Auf die Absicht des Bundesrates, Unternehmen zu entlasten, müssten nun Taten folgen, schrieben die Verbände. Sie verlangen einen Marschhalt bei neuen Nachhaltigkeitsregulierungen und ein Umdenken bei Umwelt- und Energieregeln.

