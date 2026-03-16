In Wittenbach SG ist am Sonntagabend ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, wurde ein 13-jähriger Junge auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst.
Der Unfall ereignete sich kurz vor 18.45 Uhr auf der St.Gallerstrasse. Ein 36-jähriger Autofahrer war in Richtung Erlenackerstrasse unterwegs.
Unfall beim Anfahren hinter Linienbus
Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der Fahrer zunächst hinter einem stillstehenden Linienbus bei der Haltestelle «Kronbühl Bruggbach» sowie vor dem dortigen Fussgängerstreifen.
Als der Bus wieder losfuhr, setzte auch der Autofahrer seine Fahrt fort. Gleichzeitig überquerte ein 13-jähriger Junge von rechts den Fussgängerstreifen. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Kind und dem Fahrzeug.
Der Junge erlitt laut Polizei unbestimmte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung ins Spital.
Die Kantonspolizei St.Gallen untersucht nun den genauen Unfallhergang.