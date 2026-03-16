Zum Unfall kam es in Wittenbach SG. Kapo SG

In Wittenbach SG ist ein 13-jähriger Junge auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst worden. Das Kind wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Wittenbach SG ist ein 13-jähriger Junge auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto angefahren worden.

Der Unfall ereignete sich, als ein Linienbus an der Haltestelle wieder anfuhr und auch ein Autofahrer losfuhr.

Der Junge wurde verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Mehr anzeigen

In Wittenbach SG ist am Sonntagabend ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, wurde ein 13-jähriger Junge auf einem Fussgängerstreifen von einem Auto erfasst.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 18.45 Uhr auf der St.Gallerstrasse. Ein 36-jähriger Autofahrer war in Richtung Erlenackerstrasse unterwegs.

Unfall beim Anfahren hinter Linienbus

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt der Fahrer zunächst hinter einem stillstehenden Linienbus bei der Haltestelle «Kronbühl Bruggbach» sowie vor dem dortigen Fussgängerstreifen.

Als der Bus wieder losfuhr, setzte auch der Autofahrer seine Fahrt fort. Gleichzeitig überquerte ein 13-jähriger Junge von rechts den Fussgängerstreifen. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Kind und dem Fahrzeug.

Der Junge erlitt laut Polizei unbestimmte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung ins Spital.

Die Kantonspolizei St.Gallen untersucht nun den genauen Unfallhergang.