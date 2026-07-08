Die Schweiz trifft am Sonntag um 3 Uhr im Viertelfinal auf Argentinien. Zürich erlaubt das Public Viewing um diese Uhrzeit. Bern und Basel suchen noch Lösungen.

Wegen der Nachtruhe sind öffentliche Übertragungen nachts in Zürich normalerweise stark eingeschränkt. Für das Viertelfinal gibt es jedoch Ausnahmen.

Bern und Basel arbeiten an einer Lösung WM-Viertelfinal darf in Zürich auch draussen gezeigt werden

Darum geht’s Die Schweiz steht nach dem Sieg gegen Kolumbien im Viertelfinal und spielt am Sonntag um 3 Uhr gegen Argentinien.

Wegen der Nachtruhe sind öffentliche Übertragungen nachts in Zürich normalerweise stark eingeschränkt. Für dieses Spiel gibt es jedoch Ausnahmen.

Basel-Stadt und Bern wollen ihre Regelungen am Donnerstag bekannt geben.

Mit dem Sieg gegen Kolumbien steht die Schweiz im Viertelfinale. Dort trifft sie am Sonntag um 3 Uhr morgens (Schweizer Zeit) auf Argentinien. Die frühe Anspielzeit wirft eine Frage auf: Dürfen die Spiele wegen des Lärms überhaupt draussen übertragen werden?

In der Stadt Zürich gilt grundsätzlich Nachtruhe, unter der Woche von 22 bis 7 Uhr, am Wochenende von 23 bis 7 Uhr. Für Bars und Restaurants bedeutet das normalerweise: Draussen wird geräumt, drinnen darf der Betrieb weitergehen.

Auch während der aktuellen WM gelten Einschränkungen. Unter der Woche und am Sonntag sind Live-Übertragungen im Freien in der Regel nur erlaubt, wenn sie spätestens um 21 Uhr beginnen. Spätestens 15 Minuten nach Spielschluss müssen die Geräte draussen ausgeschaltet werden.

Ausnahmen gelten für alle Spiele der Schweizer Nationalmannschaft sowie für Freitags- und Samstagsspiele – hier ist ein Anpfiff bis 23 Uhr erlaubt, hiess es in einer früheren Mitteilung der Stadt.

Ausnahme für den Viertelfinal

Für den Viertelfinal gibt es jedoch eine Ausnahme: Sämtliche Lokale dürfen das Spiel sowohl drinnen als auch draussen übertragen. Die zuständige Stadträtin Karin Rykart (Grüne) verfüge über eine Freinacht, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

Um jene Anwohnerinnen und Anwohner zu schonen, die nicht fussballbegeistert sind, ist der Einsatz von Beamern und Verstärkeranlagen jedoch verboten. Die Lautstärke der Live-Übertragung dürfe die Umgebung nicht übermässig belasten, betonte die Stadt.

Basel-Stadt und Bern wollen ihre Regelungen am Donnerstag bekannt geben, heisst es auf Anfrage von blue News.