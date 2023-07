Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 28.07.2023

Mit dem 1. August am Dienstag drängt sich ein langes Wochenende geradezu auf. Das Wetter spielt leider nur mässig mit. Und auf dem Weg dorthin, wo es trocken ist, bleibst du wahrscheinlich im Stau stecken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit dem Bundesfeiertag am Dienstag winkt all jenen, die den Montag freinehmen, ein langes Wochenende.

Das Wetter spielt allerdings nicht über alle vier Tage mit. Besonders am Samstag und am 1. August wird es den Vorhersagen zufolge verbreitet nass.

Ungeachtet dessen staut sich der Verkehr am Gotthard.

Feuerwerksverbote gibt es dank des nassen Wetters weniger als auch schon. Wer die Ruhe sucht, findet sie aber auch. Mehr anzeigen

Wenn du nicht in den Ferien weilst, liebäugelst du vielleicht wenigstens mit einem verlängerten Wochenende. Der Bundesfeiertag am Dienstag macht einen Brückenmontag zu einer attraktiven Option.

Weniger attraktiv ist allerdings das Wetter. Am Samstag kannst du dich nicht darauf verlassen, trocken zu bleiben. Der Übergang von sonnig zu regnerisch von Nord bis Süd verläuft fast landesweit gleich: Der Samstag beginnt sonnig, ab dem Nachmittag ziehen Regenschauer und Gewitter durch, begleitet von Südwestwind mit kräftigen Böen.

Am Sonntag normalisiert sich die Situation insofern, als es südlich der Alpen trockener und sonniger ist als auf der Alpennordseite, wo es länger dauert, bis sich die Sonne durchsetzt. Am meisten Regen müssen laut SRF-«Meteo» die Menschen vom Glarnerland bis ins Prättigau erdulden.

Zwischenhoch am Brückenmontag

Am Brückenmontag durchquert ein kurzes Zwischenhoch die Schweiz, es ist im ganzen Land sonnig und trocken. Im Tessin steigen die Temperaturen auf 30 Grad. Den letzten freien Tag des langen Wochenendes werden viele mit einem lauen Sommerabend einläuten können. Sofern die nächste Front sich an die Vorhersage der Wettermodelle hält.

«Einzelne Wettermodelle zeigen das Eintreffen der Front erst am Mittwoch», lässt SRF-«Meteo» eine Resthoffnung auf einen sonnigen 1. August. Wahrscheinlicher ist aber eine Kaltfront mit Wolken, Wind, Regen und Gewitter. Wenn sich die Raketen nicht mehr zünden lassen, gibt es vielleicht wenigstens ein himmlisches Spektakel von Mutter Natur.

Die positive Seite dieser Regenperiode: Die Natur tankt auf und die Waldbrandgefahr sinkt. So sind heuer weniger Feuerwerksverbote und Einschränkungen in Kraft als in anderen Jahren.

Feuerwerk: Wo's knallt und wo nicht

«Feuer frei!» haben folgende Kantone signalisiert: Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Bern, beide Basel, Obwalden, Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau, Tessin, Uri und Zug.

Kein Verbot, aber lokale Einschränkungen gibt es in Graubünden, die Waadt und Genf untersagen Feuer und Feuerwerk im Wald und am Waldrand. Der Kanton Zürich hat mit einem Feuerwerkverbot in der Anflugschneise des Flughafens aufhorchen lassen.

Gehörst du zu jenen, die mit Raketen, Heulern und Petarden nichts anfangen können? Oder bist du Hundehalter*in? Mehrere Gemeinden preisen sich als Orte ohne Feuerwerk an. Dazu gehören im Kanton Graubünden etwa Davos, Ilanz, Laax und St. Moritz – und weitere Orte.

Dauerbrenner: Stau am Gotthard

Auch an diesem Wochenende stockt der Verkehr am Gotthard. Der TCS hat für den Juli 2023 durchgehend vor Stau von 10 Kilometern und mehr, jeweils von Freitag bis Sonntag gewarnt. Am Freitagnachmittag ist die Blechschlange mit 6 Kilometern noch relativ kurz.

Im Verlauf des Wochenende wird sich dann auch der Verkehr von Süd nach Nord zunehmen und Stau nach Airolo und die Leventina bringen.