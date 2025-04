Die ständige Wohnbevölkerung ist in der Schweiz auf über neun Millionen Menschen angestiegen. (Archivbild) Keystone

Die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz hat Ende 2024 einen neuen Höchstwert erreicht: Mit über 9 Millionen Einwohner*innen wächst das Land weiter – wenn auch weniger stark als im Vorjahr.

Die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz erreichte Ende 2024 mit 9'048'900 Menschen einen neuen Höchststand.

Das Bevölkerungswachstum betrug ein Prozent und fiel geringer aus als 2023, was vor allem auf einen Rückgang der Nettozuwanderung zurückzuführen ist.

Alle Kantone verzeichneten ein Wachstum, wobei Schaffhausen mit 1,8 Prozent den stärksten und Tessin sowie Appenzell Ausserrhoden mit 0,3 Prozent den geringsten Zuwachs hatten. Mehr anzeigen

Die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz hat Ende 2024 mit 9'048'900 Einwohnerinnen und Einwohnern einen neuen Höchststand erreicht. Die Einwanderung ging gegenüber dem Rekordjahr 2023 zurück, die Auswanderung nahm dagegen zu.

Gegenüber Ende 2023 nahm die ständige Wohnbevölkerung um ein Prozent oder 86'600 Menschen zu, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte.

Die Bevölkerung sei damit weniger stark angestiegen als 2023. Der damalige sehr hoher Wanderungssaldo sei in erster Linie damit zusammengehangen, dass Menschen aus der Ukraine mit Schutzstatus S im 2023 ein Jahr nach ihrer Ankunft in der Schweiz zur ständigen Wohnbevölkerung gezählt worden seien.

Laut BFS verzeichneten alle Kantone eine Bevölkerungszunahme. Das grösste Plus hätten Schaffhausen mit plus 1,8 Prozent und Freiburg und Wallis mit je plus 1,5 Prozent registriert. Am geringsten sei der Anstieg in den Kantonen Tessin und Appenzell Ausserrhoden mit je plus 0,3 Prozent sowie im Kanton Jura mit plus 0,4 Prozent ausgefallen.