Am Samstag wird in Zürich gegen steigende Mieten und Luxussanierungen protestiert. Anders als frühere Demonstrationen ist der Umzug auf dem Röntgenplatz diesmal nicht bewilligt

Am Samstag findet die Wohndemo auf dem Röntgenplatz in Zürich statt. Start ist 14 Uhr.

Protestiert wird gegen steigende Mieten und Luxussanierungen.

Anders als bei anderen Wohndemos ist diese bewusst unbewilligt. Mehr anzeigen

Am Samstag, um 14 Uhr, startet die Wohndemo auf dem Röntgenplatz in Zürich. Sie protestieren gegen steigende Mieten und Luxussanierungen. Im Gegensatz zu früheren Kundgebungen ist der Umzug dieses Mal nicht bewilligt – und das mit Absicht.

Begründet wird die fehlende Bewilligung mit dem anhaltenden Druck auf Mieter*innen der Stadt: «Abrissbirnen und Luxussanierungen fragen uns schliesslich auch nicht, ob wir das wollen», schreiben sie in ihrem Aufruf.

Mit kreativen Plakaten, Trompeten und bunten Fahnen wollen die Teilnehmenden ihre Botschaft sichtbar machen – ohne dabei die Konfrontation zu suchen. Willkommen sind alle: Familien, Menschen mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer sowie Velofahrende.

Die letzte Wohndemo fand im April statt. Rund 6000 Personen nahmen daran teil. Laut den Organisator*innen galt sie «als grösste Wohndemo seit der Jahrtausendwende». Mehrere Organisationen waren daran beteiligt, beispielsweise linke Parteien, Vereine, Genossenschaften und der Mieterinnen- und Mieterverband Zürich (MV).

Anders als bei der Demo am Samstag. Wie der MV auf Anfrage von «Tsüri» schreibt, sei der Umzug nicht mit dem Verband abgestimmt worden.

Antifa stürmte Zürcher Hauseigentümerverbands

Auch die Antifa hat auf die Wohndemo aufmerksam gemacht. Letzten Freitag betraten Vermummte das Foyer des Zürcher Hauseigentümerverbands (HEV) in Wollishofen. Darüber berichtete auch blue News.

Wie auf einem Video zu sehen ist, das die Antifa Zürich auf Instagram veröffentlicht hat, riefen sie «Wir künden euch», stellten einen Karton mit der Aufschrift «Kündigung» auf den Empfangstresen und schossen Konfetti in die Luft. Kurz darauf verliessen sie das Gebäude wieder. Am Eingang brachten sie zudem Plakate an.

Der Hauseigentümerverband berate Eigentümer, «wie sie ihre Profite maximieren können. Gleichzeitig ist der HEV treibende Kraft hinter den Lockerungen des Mietrechts in Parlamenten», begründete die Antifa die Aktion auf Instagram.