Nach Schüssen in einem Wohnhaus in Leontica TI ist es am Freitagabend zu einer Explosion gekommen. In den Trümmern des zerstörten Hauses fanden Einsatzkräfte später menschliche Überreste.

Darum geht’s Am Freitagabend führte ein Einsatz wegen gemeldeter Schüsse in Leontica TI zu einer Explosion in einem Wohnhaus.

Drei Polizisten wurden leicht verletzt, das Gebäude brannte vollständig nieder.

Bei der Suche in den Trümmern fanden Einsatzkräfte Explosivstoffe und menschliche Überreste.

RSI berichtet, der Einsatz könnte mit dem mutmasslichen Femizid in Faido und der Fahndung nach dem mutmasslichen zusammenhängen. Zusammenfassung erstellt mit

Am Freitagabend kurz nach 19 Uhr gingen bei der Tessiner Einsatzzentrale Meldungen über Schüsse aus einem Wohnhaus in Leontica ein, wie die Tessiner Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei am Samstag mitteilten.

Als Einsatzkräfte der Kantonspolizei demnach vor Ort eintrafen, kam es im Innern des Gebäudes zu einer Explosion. Drei Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Durch die Detonation brach ein Brand aus, der das Wohnhaus vollständig zerstörte. Vorsorglich wurden vier Personen aus benachbarten Häusern evakuiert.

In der Nacht begannen Einsatzkräfte mit der Suche in den Trümmern. Dabei wurden Explosivstoffe sowie menschliche Überreste entdeckt. Die Identität der gefundenen Person ist noch nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft untersucht nun den genauen Hergang des Vorfalls.

Möglicher Zusammenhang mit mutmasslichem Femizid

Laut dem Tessiner Sender RSI könnte der Polizeieinsatz mit dem Tötungsdelikt in Faido vom Donnerstagabend zusammenhängen. Dort war eine Frau mit einer Schussverletzung aufgefunden worden und später im Spital gestorben. Seither wurde nach ihrem Ex-Mann gefahndet.

RSI berichtet unter Berufung auf eigene Informationen, die Polizei habe den mutmasslichen Täter in Leontica festnehmen wollen. Als sich die Einsatzkräfte dem Gebäude näherten, soll es zur Explosion gekommen sein. Eine offizielle Bestätigung dieses Zusammenhangs gibt es bislang nicht. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft äusserten sich dazu in ihrer Mitteilung nicht. Die Ermittlungen dauern an.