  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ursache noch unklar Wohnhaus in Beromünster LU steht in Flammen – 10 Personen evakuiert

Lea Oetiker

20.11.2025

Zehn Personen mussten evakuiert werden.
Zehn Personen mussten evakuiert werden.
Polizei Luzern

Ein Brand hat am frühen Donnerstagmorgen ein Wohnhaus in Beromünster LU teilweise zerstört. 10 Personen wurden von der Feuerwehr evakuiert.

Lea Oetiker

20.11.2025, 10:39

20.11.2025, 10:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Donnerstagmorgen kam es in Beromünster LU zu einem Brand.
  • Ein Wohnhaus stand teilweise in Vollbrand.
  • 10 Personen wurden evakuiert.
Mehr anzeigen

In Beromünster LU ist am frühen Donnerstagmorgen ein Wohnhaus in Brand geraten. Das Feuer wurde kurz vor 5.30 Uhr der Luzerner Polizei gemeldet, heisst es in einer Mitteilung. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits teilweise in Vollbrand.

Die Feuerwehr brachten insgesamt zehn Personen in Sicherheit. Mehrere Betroffene musste wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung medizinisch betreut werden.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen der Luzerner Polizei laufen.

Meistgelesen

Ein Denkfehler kostet Senioren viel Geld
Wie Merz mit einer Bemerkung ein ganzes Land in Rage bringt
Dieses Ski-Talent verhindert mit Startnummer 82 einen Schweizer 12-fach-Sieg
Whatsapp-Lücke erlaubt Zugriff auf Milliarden Nutzerprofile – das solltest du jetzt tun
Trump räumt sinkende Umfrage-Werte ein – ausser bei «klugen Leuten»