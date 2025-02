Beim Eintreffen der Rettungskräfte ist das Wohnhaus in Staufen AG in Vollbrand gestanden. sda

Am Mittwochabend ist ein Wohnhaus in Staufen AG niedergebrannt. Nun wurde eine vermisste Person tot aufgefunden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwochabend kam es in Staufen AG zu einem Vollbrand eines Wohnhauses.

Eine Person wurde nun tot aufgefunden, eine weitere Person wird vermisst.

Am Mittwochabend kam es in Staufen AG zu einem Vollbrand eines Wohnhauses. Nach Angaben der Polizei wurde nun eine tote Person im Schutthaufen aufgefunden. Eine zweite Person wird am weiterhin vermisst.

Die tote Person sei noch nicht identifiziert, sagte ein Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau auf Anfrage. Der «Blick» hatte zuerst darüber berichtet. Die Arbeiten vor Ort dauerten an. Zunächst waren zwei Bewohner des Hauses vermisst worden.

100 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Feuerwehrangehöriger wurde bei den über fünf Stunden dauernden Löscharbeiten leicht verletzt, wie die Kantonspolizei mitteilte. Vor Ort sehe man nur noch ein «Trümmerfeld».

Der Brand sei in der zweiten Nachthälfte gelöscht worden. Laut Polizei entstand ein immenser Sachschaden. Im Wohnhaus hätten sich auch drei Schlangen befunden. Die Brandursache werde ermittelt.

Die Häuser in der Nähe des Brandes waren vorübergehend evakuiert worden. Alle Anwohner blieben unverletzt. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte war das Haus bereits in Vollbrand gestanden. Die Wände des mehrheitlich aus Holz gebauten Gebäudes waren einsturzgefährdet, wie die Polizei weiter berichtete.

Mehrere Meldungen zu Explosionen und dem Brand gingen bei der kantonalen Notrufzentrale am Mittwoch um 20.15 Uhr ein. Rund 100 Feuerwehrleute standen im Wohnquartier Neudörfli im Einsatz.

