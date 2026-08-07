In Rongellen GR ist es am Donnerstag zu einer Frontalkollision gekommen. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Wohnmobil am Donnerstag nach 11 Uhr von der Viamala kommend über die Hauptstrasse H13 in Richtung Thusis. In Rongellen setzte er vor einer Rechtskurve zum Überholen eines vor ihm fahrenden Autos an.

Das Überholmanöver erstreckte sich bis in die folgende Linkskurve hinein, worauf das Wohnmobil frontal mit dem entgegenkommenden Sportwagen eines 27-Jährigen kollidierte, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

Der 52-Jährige wurde demnach verletzt und mit der Rettung Mittelbünden ins Spital nach Thusis überführt. Die Unfallursache wird abgeklärt.