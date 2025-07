Der Motorradanhänger löste sich beim Unfall von der Kupplung des Wohnmobils. Kantonspolizei Graubünden

In Mesocco GR ist am Samstagnachmittag ein Wohnmobil mit einem leichten Motorfahrzeug kollidiert. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Ein 75-Jähriger fuhr am Samstag in Mesocco GR mit seinem Wohnmobil und angehängtem Motorradanhänger auf der Autostrasse N13 von San Bernardino herkommend in Richtung Süden. Zeitgleich fuhr von Süden herkommend eine 49-jährige Lenkerin mit ihrem leichten Motorwagen in Richtung Norden, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung.

Gegen 13.45 Uhr kam der 75-Jährige demnach in der Valei-Wendekehre unterhalb Pian San Giacomo auf die Gegenfahrbahn und kollidiert seitlich-frontal mit dem entgegenkommenden Van und schlussendlich mit der Leitplanke.

Der Motorradanhänger überschlug sich und löste sich von der Kupplung. Die beiden Lenker und ein Mitfahrer im Van wurden dabei leicht verletzt und begaben sich in ärztliche Kontrolle.

Sämtliche Fahrzeuge wurden aufgeladen und abtransportiert. Während der Bergungsarbeiten und der Tatbestandsaufnahme wurde der nordwärts fahrende Verkehr über die Kantonsstrasse umgeleitet. Die Kantonspolizei Graubünden und die Staatsanwaltschaft Graubünden klären die genaue Unfallursache ab.