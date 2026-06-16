Eine Familie lebt seit acht Jahren in einer Dreizimmerwohnung im Zürcher Seefeld. Die Immobilie gehört der Helvetia Immobilien. Die Familie kündigt fristgerecht zum Sommer, berichtet «Kassensturz Espresso».
Als die ehemalige Bewohnerin das Inserat für die Wohnung sieht, ist sie entsetzt. Bisher zahlte die Familie 2248 Franken Bruttomiete. Nun wird die gleiche Wohnung für 3980 Franken angeboten. Das entspricht einer Erhöhung um 1732 Franken oder 77 Prozent.
Helvetia Immobilien begründet die Preiserhöhung. Bei Wiedervermietungen werde geprüft, ob der bisherige Mietzins dem ortsüblichen Niveau entspreche, schreibt das Unternehmen auf Anfrage. Bei einem Mieterwechsel passe man den Mietzins entsprechend an.
Die Liegenschaft befinde sich in einer Toplage nahe dem Zürichsee. Dort seien die Mietpreise in den letzten Jahren stark gestiegen. Daher könne die Anpassung nach längerer Zeit ohne Mieterwechsel deutlich ausfallen. Der Mieterinnen- und Mieterverband Zürich bestätigt den Fall. Solch starke Erhöhungen seien eine neue Tendenz, aber kein Einzelfall.
Rechte und Fristen für neue Mieter
Gerade institutionelle Vermieter wie Versicherungen versuchten, die Mieten bei einem Mieterwechsel rascher an die sogenannten Marktmieten anzugleichen. Mieterhöhungen von über 40 Prozent oder wie hier über 70 Prozent seien die Folge. Besonders in Gebieten mit bereits hohen Mieten wie der Stadt Zürich beobachte man diese Entwicklung.
Betroffene können sich wehren. Nach der Unterzeichnung des Mietvertrags sollten sie bei der Verwaltung nach dem alten Mietzins fragen. Ab Einzug hat man 30 Tage Zeit, um den Anfangsmietzins anzufechten. Mieterhöhungen von 10 bis 20 Prozent bei einem Mieterwechsel gelten laut Mieterverband als akzeptabel.
Dies hänge davon ab, wie lange der letzte Mieterwechsel zurückliegt. Da Mietzinsanfechtungen komplex sein können, empfiehlt sich Hilfe etwa beim Mieterverband.
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