Ohne Bewilligung zu bauen, kann teuer werden. Das bekam jetzt eine Immobilienbesitzerin zu spüren, die Gewerberäume in Ennetbaden AG illegal in Wohnungen umgebaut hat. Sie muss alles rückgängig machen.

Die Vorgaben der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) in Ennetbaden AG sind klar: In Gebäuden der Bäderzone B sind mindestens 30 Prozent der Fläche für Angebote im Gesundheits-, Pflege- und Wohlfühlbereich vorgesehen. Dies, um den Charakter des historischen Bäderquartiers zu erhalten.

Trotzdem baute eine Eigentümerin ihre Immobilie 2021 um – zu zwei grossen Wohnungen, die sie dann auch vermietete. Dafür hatte sie allerdings gar keine Bewilligung, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet.

Gemeinde und Kanton bleiben hart

Die Sache flog auf, als sich die neuen Mieter bei der Gemeinde anmeldeten. Dort war man nicht besonders erfreut: Die Eigentümerin bekam für das Bauen ohne Bewilligung zunächst eine 1000-Franken-Busse aufgebrummt. Das nachträgliche Gesuch wurde im August 2022 abgelehnt. Die Immobilienbesitzerin sollte ihren Mietern kündigen.

Für die Eigentümerin unverständlich: Sie zog durch alle kantonalen Instanzen und argumentierte, dass die Lage für Praxen oder Wellness-Angebote ungeeignet sei und es überhaupt keine Nachfrage nach den Gewerberäumen gegeben habe. Zudem sei es angesichts der Lage am Wohnungsmarkt begrüssenswert, neuen Wohnraum zu schaffen.

Das alles half nichts. Die Immobilienbesitzerin blitzte bei einer Instanz nach der anderen ab und zog schliesslich vor das höchste Schweizer Gericht.

Für die Eigentümerin wird's nun teuer

Doch auch vom Bundesgericht in Lausanne bekam sie einen Korb. Auch wenn die in einem rückwärtigen Gebäude liegenden Flächen weniger vorteilhaft erschlossen sind, als bei Gebäuden direkt an der Strasse, können sie zonenkonform genutzt werden, urteilten die Richter.

«Ausnahmebewilligungen seien nicht dazu da, die geltenden Zonenregeln auszuhebeln», zitiert die «Aargauer Zeitung» aus dem Urteil des Bundesgerichts. «Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.»

Die Wohnungen dürfen nun nicht mehr vermietet werden. Die Räume müssen wieder im Sinne der Bäderzone genutzt werden. Die Eigentümerin muss also nicht nur die 4000 Franken Gerichtskosten bezahlen, sondern auch einen teuren Rückbau.