Ein Wohnungsbrand fordert zwei Tote. Kantonspolizei Wallis

In der Nacht auf Montag ist in einem Wohngebäude an der Kantonsstrasse in Visp ein Brand ausgebrochen. Zwei Personen kamen dabei ums Leben.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht auf Montag ist in einem Wohngebäude an der Kantonsstrasse in Visp ein Brand ausgebrochen.

Zwei Personen kamen dabei ums Leben.

Mehr anzeigen

Am Montagmorgen um 2.20 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Wallis über einen Brand in einem Wohnhaus an der Kantonsstrasse in Visp alarmiert. Umgehend wurde die Stützpunktfeuerwehr von Visp für die Löscharbeiten aufgeboten.

Der Brand, der im Obergeschoss eines Wohnhauses ausgebrochen war, konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Rauchentwicklung breitete sich jedoch auf die weiteren Etagen des Gebäudes aus, wodurch rund 20 Personen evakuiert und vorübergehend in einer Sporthalle untergebracht werden mussten. Mehrere Personen wurden zur ärztlichen Untersuchung ins Spital transportiert.

Beim Betreten der Räumlichkeiten wurde eine Person leblos aufgefunden. Eine weitere erlitt mutmasslich eine schwere Rauchvergiftung und wurde von den Rettungskräften der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation in kritischem Zustand ins Spital nach Visp transportiert. Dort ist sie im Verlaufe des Vormittages verstorben.

Die formelle Identifizierung der Opfer ist noch im Gange.

Da der Brand grosse Schäden verursachte, konnten die Bewohner bislang nicht in ihre Wohnungen zurückkehren.

Während der Löscharbeiten wurde die Kantonsstrasse zwischen der Landbrücke und dem Kreisel Balfrinstrasse gesperrt.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Brandes zu ermitteln.