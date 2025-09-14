Damien Weber ist Professor am Paul-Scherrer-Institut. Paul-Scherrer Institut

War es ein Machtmissbrauch im akademischen Alltag? Die Vorwürfe gegen den Leiter des Zentrums für Protonentherapie wiegen schwer – und werfen ein Schlaglicht auf ein strukturelles Problem in der Wissenschaft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ex-Doktorand Vivek Maradia wirft Protonentherapie-Chef Damien Weber vor, sich wissenschaftliche Arbeiten unrechtmässig zugeschrieben und falsche institutionelle Zugehörigkeiten angegeben zu haben.

Die Universität Bern bestätigte teils Unregelmässigkeiten und liess Webers Namen im Zusammenhang mit einer «Nature»-Publikation streichen; das PSI fand in einer internen Untersuchung nur «geringfügige Verfehlungen».

Weber reagierte mit neuen Publikationsrichtlinien und Schulungen am Zentrum für Protonentherapie, um künftige Konflikte über Co-Autorenschaften zu verhindern. Mehr anzeigen

Hat Professor Damien Weber die Lorbeeren anderer eingesackt? Das behauptet Vivek Jaysukhlal Maradia, ehemaliger Doktorand am Paul-Scherrer-Institut (PSI), gemeinsam mit einer weiteren Person, wie «Der Bund» schreibt. Weil die Anschuldigungen auch in die Medien gelangten – etwa durch die NZZ –, eröffnete das PSI vor einem Jahr eine Untersuchung. Danach passierte lange nichts.

Maradia, heute in den USA wohnhaft, lässt das Thema nicht ruhen. Vor kurzem verschickte er einen Brief an alle Mitglieder des Schweizerischen Fachvereins für Radio-Onkologie (Sasro). Anlass: Weber hielt in Davos das Begrüssungsreferat. In dem Schreiben wirft Maradia Weber vor, sich seit Jahren die Arbeit anderer zuzuschreiben.

Protonentherapie als Streitpunkt

Die Protonentherapie unterscheidet sich klar von der üblichen Strahlenbehandlung mit Photonen. Auf der Website werden die Vorteile so beschrieben: «Krebstumore im Inneren des Körpers werden äusserst zielgenau bestrahlt und das umliegende gesunde Gewebe optimal geschont: Das ist insbesondere bei Tumoren im Hirn, in der Nähe von Nerven oder sonstigen sensiblen Körperregionen entscheidend.» Das PSI bezeichnet sich selbst als führend in dieser Technologie, auch wenn sie noch nicht voll ausgereift ist.

Weber ist Leiter und Chefarzt des Zentrums für Protonentherapie – eher Praktiker als Forscher. Die Auseinandersetzung entzündete sich an einer Publikation in «Nature Physics». Maradia erklärt: «Ich wurde vom Herausgeber eingeladen, einen Übersichtsartikel über Beschleunigertechnologien in der Protonentherapie zu schreiben, wobei ich bei der Auswahl meines Co-Autors völlig frei war.» Obwohl Weber als Arzt angeblich «nicht einmal ein grundlegendes Verständnis der Beschleunigerwissenschaft hat», habe er darauf bestanden, Co-Autor zu werden. Als Beleg zeigt Maradia eine E-Mail Webers.

Streit um Co-Autorenschaft

Weber verlangte darin nicht nur, selbst Co-Autor zu sein, sondern wollte auch über weitere Namen bestimmen. Solche internen oder externen Befindlichkeiten sind aber keine wissenschaftlichen Kriterien für eine Autorenschaft. Maradia wandte sich deshalb an die PSI-Leitung. Weber unterschrieb die Arbeit zudem als Arzt am Inselspital Bern und in Zürich. Die Universität Bern prüfte die Vorwürfe und gab Maradia teilweise recht – der Hinweis auf Weber und die Uni Bern im «Nature»-Artikel wurde gestrichen.

Ein offizielles Schreiben der Universität Bern vom 10. Juli 2025 an Dr. Maradia behandelt die Frage von Webers Autorschaft bei Publikationen und verweist auf konkrete Fachartikel.

Zudem war Weber offenbar nie am Universitätsspital Zürich (USZ) angestellt und hatte keine formale Verbindung dorthin. Als Maradia den Direktor der Radio-Onkologie des USZ, Matthias Guckenberger, um Auskunft bat, habe dieser sich geweigert, Webers Beziehung zu seiner Abteilung zu erklären. Maradia sagt: «Nach meiner Beschwerde hörte Damien Weber stillschweigend auf, die Verbindung zum Universitätsspital Zürich zu verwenden – ein implizites Eingeständnis von Fehlverhalten.»

Brief und neue Anschuldigungen

Weber erwähnte die Uni Zürich später nicht mehr. Das PSI selbst leitete zwar eine Untersuchung ein, doch Maradia wartete vergeblich auf Ergebnisse. Als er dann sah, dass Weber am Kongress der Protonentherapie-Spezialisten auftreten sollte, schrieb er seinen Brief. Darin behauptet er, Weber habe praktisch alle Mitarbeitenden seines Instituts gezwungen, ihn als Co-Autor aufzuführen – was seine Zitierungszahlen stark in die Höhe getrieben habe.

Zunächst wollte das PSI zu den Vorwürfen schweigen. Doch nachdem die «SonntagsZeitung» nachfragte, veröffentlichte das Institut plötzlich seinen Untersuchungsbericht – oder zumindest einige anonymisierte Schlussfolgerungen. Offenbar fand man tatsächlich etwas. Laut Bericht: «Beide Beschuldigten wurden über den Sachentscheid des Direktors informiert, Massnahmen und Sanktionen wurden angeordnet.» Es gehe dabei aber höchstens um «geringfügige Verfehlungen».

Wer bekommt Recht?

In der Zusammenfassung steht: «An dieser Stelle darf der Hinweis nicht fehlen, dass XX (wahrscheinlich Weber) Massnahmen zur Publikationspraxis am XXX (wahrscheinlich Zentrum für Protonentherapie) getroffen hat, die als Zeichen eines Kulturwandels zu werten sind und bereits zu einer Anpassung von eingefahrenen Verhaltensweisen geführt haben.»

So habe Weber Mitte Juni 2024 zusammen mit dem Beauftragten für Research Integrity (RI) eine interne Weisung zur korrekten Handhabung von Co-Autorenschaften am Zentrum für Protonentherapie erlassen. Diese soll die Zusammenarbeit zwischen Medizin und Medizinphysik besser abbilden. Im Januar 2025 habe er zudem den RI-Beauftragten des PSI zu einer Fortbildung an das Protonen-Institut eingeladen. Die Weisung gilt als Ergänzung zu den PSI-Regeln für gute wissenschaftliche Praxis. Ziel: «Vorwürfe wie die vorliegend untersuchten sollen damit dauerhaft vermieden werden.»