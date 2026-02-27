Das betroffene Wohnhaus in Wünnewil FR. Polizei Fribourg

In Wünnewil FR ist am Donnerstagabend ein Haus in Brand geraten. Mehrere Explosionen waren zu hören, Anwohner mussten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Wünnewil brach am Donnerstagabend in einem Haus im Umbau ein Feuer aus, begleitet von mehreren Explosionen.

Rund ein Dutzend Personen aus benachbarten Gebäuden wurde vorsorglich evakuiert, verletzt wurde niemand.

Die Brandursache und die Schadenshöhe werden untersucht. Mehr anzeigen

Kurz nach 21.20 Uhr gingen bei der Kantonspolizei Freiburg mehrere Notrufe ein: Am Pfrundweg in Wünnewil stand ein Haus in Flammen.

Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer am Donnerstagabend im Obergeschoss eines Gebäudes aus, das sich derzeit im Umbau befindet. Vor Ort waren mehrere Explosionen zu hören, zudem wurden Materialien durch die Luft geschleudert.

Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus. Aus Sicherheitsgründen evakuierten sie rund ein Dutzend Personen aus angrenzenden Liegenschaften. Die beiden Bewohnenden des betroffenen Hauses befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Gebäude. Verletzt wurde niemand.

Betroffenes Gebäude wurde «erheblich beschädigt»

Die Feuerwehr des Bataillons Sense konnte verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Häuser übergriffen, und brachte den Brand unter Kontrolle. Anschliessend wurde eine Brandwache eingerichtet.

Im Verlauf des Abends durften die evakuierten Anwohnerinnen und Anwohner in ihre Häuser zurückkehren. Das betroffene Gebäude wurde jedoch erheblich beschädigt. Für die beiden Bewohnenden organisiert die Gemeinde in Zusammenarbeit mit Angehörigen eine Unterkunft.

Die genaue Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind Gegenstand laufender Ermittlungen.