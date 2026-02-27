  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

In Wünnewil FR Mehrere Explosionen gemeldet – Wohnhaus geht in Flammen auf

Sven Ziegler

27.2.2026

Das betroffene Wohnhaus in Wünnewil FR.
Das betroffene Wohnhaus in Wünnewil FR.
Polizei Fribourg

In Wünnewil FR ist am Donnerstagabend ein Haus in Brand geraten. Mehrere Explosionen waren zu hören, Anwohner mussten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Redaktion blue News

27.02.2026, 08:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Wünnewil brach am Donnerstagabend in einem Haus im Umbau ein Feuer aus, begleitet von mehreren Explosionen.
  • Rund ein Dutzend Personen aus benachbarten Gebäuden wurde vorsorglich evakuiert, verletzt wurde niemand.
  • Die Brandursache und die Schadenshöhe werden untersucht.
Mehr anzeigen

Kurz nach 21.20 Uhr gingen bei der Kantonspolizei Freiburg mehrere Notrufe ein: Am Pfrundweg in Wünnewil stand ein Haus in Flammen.

Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer am Donnerstagabend im Obergeschoss eines Gebäudes aus, das sich derzeit im Umbau befindet. Vor Ort waren mehrere Explosionen zu hören, zudem wurden Materialien durch die Luft geschleudert.

Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus. Aus Sicherheitsgründen evakuierten sie rund ein Dutzend Personen aus angrenzenden Liegenschaften. Die beiden Bewohnenden des betroffenen Hauses befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Gebäude. Verletzt wurde niemand.

Betroffenes Gebäude wurde «erheblich beschädigt»

Die Feuerwehr des Bataillons Sense konnte verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Häuser übergriffen, und brachte den Brand unter Kontrolle. Anschliessend wurde eine Brandwache eingerichtet.

Im Verlauf des Abends durften die evakuierten Anwohnerinnen und Anwohner in ihre Häuser zurückkehren. Das betroffene Gebäude wurde jedoch erheblich beschädigt. Für die beiden Bewohnenden organisiert die Gemeinde in Zusammenarbeit mit Angehörigen eine Unterkunft.

Die genaue Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Meistgelesen

Migros sorgt mit Anti-Freizeit-Plakat für Riesen-Frust bei Mitarbeitern
Rennen 1 nach Olympia: Wie schlagen sich die Schweizer Speed-Fahrerinnen in Soldeu?
Mann überfällt Volg-Lädeli – sein Motiv lässt sogar den Richter staunen
Wie eine rechte Influencerin gerade die Trump-Basis zerlegt
Unispital-Arzt arbeitet 17 Jahre ohne Pause – dann stirbt er