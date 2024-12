Wütender Bürger hängt Strick für Grünen-Politiker auf

Als aussen stehenden geht das für mich in Ordnung wenn die Strasse zum Haus Asphaltiert ist...ist wieder so einem Grünen ins Auge gestochen das Sie zurück gebaut wurde... das sich Herr Schranz wehrt ist richtig...ist immer noch Meinungsfreiheit.

Hanno

Eine solche Posse mit Galgen ist ein NO GO. Das erinnert mit an Klu Klux Klan. Sowas brauchen wir in der Schweiz nicht. Man kann sich auf rechtlichen Weg wehren, aber das braucht dann halt ein bisschen Grütze.