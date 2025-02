Am Mittwoch fand in Winterthur der Gerichtsprozess zum Fall Rickenbach statt. Keystone/Walter Bieri

Ein brutaler Angriff, eine schwer verletzte Frau und ein Täter, der seine Schuld zwar eingesteht, doch weiterhin schweigt: In Winterthur wurde am Mittwoch über den «Fall Rickenbach» verhandelt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 24-jähriger Mann steht in Winterthur vor Gericht, weil er eine 63-jährige Frau vergewaltigt und versucht haben soll, sie zu töten.

Das Opfer überlebte knapp, verstarb aber später.

Die Staatsanwaltschaft fordert 20 Jahre Haft wegen einer «brutalen, kaltblütigen und bestialischen» Tat.

Die Verteidigung beantragt neun Jahre und plädiert auf verminderte Schuldfähigkeit durch Drogenkonsum.

Ein Gutachten bescheinigt dem Täter eine schwere psychische Störung. Mehr anzeigen

Am Mittwoch treffen sich Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Beschuldigter vor dem Bezirksgericht Winterthur. Der Fall, der verhandelt wird, ist grausam. Dem Täter wird vorgeworfen, eine Frau vergewaltigt und sexuell genötigt zu haben. Anschliessend soll er versucht haben sie umzubringen. Der Fall wurde landesweit unter dem «Fall Rickenbach» bekannt.

Ein 24-jähriger Mann aus der Region Winterthur, ist der Täter. Sein Opfer, eine damals 63-jährige Frau, überlebte die brutale Attacke nur knapp – inzwischen ist sie verstorben. Ob ihr Tod mit der Tat in Verbindung steht, bleibt unklar. Ihre Angehörigen treten als Privatkläger auf, sind jedoch nicht vor Gericht anwesend.

Überfall auf dem Spaziergang – Täter dachte, sie sei tot

Die Tat ereignete sich im Oktober 2022. Das Opfer war auf seinem täglichen Spaziergang. Aufgrund von Arthritis war die Frau nur langsam mit Walking-Stöcken unterwegs. Sie bemerkte den dunkel gekleideten Täter zunächst hinter sich – später sah sie ihn plötzlich vor sich.

Auf einmal überwältigte der Unbekannte die Frau. Laut Anklage hielt er ihr Mund und Nase zu, warf sie zu Boden und zog sie in ein Feld neben dem Weg. Dann vergewaltigte er sie brutal und verletzte sie dabei schwer. Mit 105 Kilogramm Körpergewicht war er seinem nur 34 Kilogramm leichten Opfer massiv überlegen.

Nach den sexuellen Handlungen erkannte der Täter, dass das Opfer ihn identifizieren könnte. Nachdem er geäussert haben soll, dass er sie töten müsse, um nicht erkannt zu werden, warf er sich mehrfach mit voller Wucht auf die schwer verletzte Frau.

Opfer konnte sich mit letzter Kraft retten

Als die Frau ihr Bewusstsein verlor, liess er sie im Feld liegen und floh in der Überzeugung, sein Opfer tödlich verletzt zu haben. Der Frau gelang es jedoch, aus dem Feld zu robben und um Hilfe zu rufen. Nur durch glückliche Umstände und der schnellen Hilfe von Rettungskräften überlebte sie.

Mehr als eine Woche später konnte die Polizei den Täter fassen und verhaften. Neben der Vergewaltigung und des versuchten Mordes wird der 24-Jährige auch wegen diverser Drogendelikte angeklagt. Laut Anklage konsumierte er regelmässig Kokain und Cannabis – auch am Tatwochenende.

Der Täter reagiert vor Gericht nicht

Im Prozess um den versuchten Mord und die Vergewaltigung der 63-Jährigen hat der Angeklagte am Mittwoch ein vollumfängliches Geständnis abgelegt. «Alles, was in der Anklageschrift steht, stimmt.»

Doch während er seine Schuld eingesteht, verweigert er jegliche Aussagen zur Tat selbst. Der Richter führt die Befragung weiter. Der Beschuldigte hört zu, ist still und antwortet auf Fragen nur knapp: «Dazu will ich nichts sagen.»

Erst als es um seinen Drogenkonsum geht, wird der Mann gesprächig und beantwortet die Fragen des Richters, wann er denn mit dem Konsum von Cannabis angefangen hätte und wieso. Der Beschuldigte antwortet, er habe wegen seines Freundeskreises angefangen und wurde abhängig. Später kam Kokain dazu. Er habe aber meistens nur an den Wochenenden konsumiert. Dafür hohe Mengen.

Staatsanwalt argumentiert mit Aussagen des Opfers

Nach einer Pause beginnt der Staatsanwalt sein Plädoyer vorzulesen. Er beschreibt zunächst den Tag, an dem die Tat passiert ist. Später sagt er: «Selbst gestandene Polizisten hatten Mühe mit der Szene am Tatort.»

Er spricht von einer brutalen Tat, die der Mann geplant hätte. Das beweise der Browserverlauf. Der Beschuldigte habe vor der Tat im Internet nach Pornos gesucht und auch Suchbegriffe für Gewalt verwendet.

Der Mann habe ein Messer mit sich geführt. «Der Beschuldigte hätte das Messer ohne Zweifel eingesetzt, wenn es nötig gewesen wäre», sagt der Staatsanwalt. «Stellen Sie sich das mal vor: Eine durch Krankheit geprägte Frau wird von einem Kasten von Mann zerdrückt, der dreimal so schwer ist wie sie», so der Staatsanwalt in seinem Plädoyer.

Drogenkonsum als Verteidigungsstrategie?

Dann ist der Verteidiger des Beschuldigten an der Reihe. Er weist nochmals darauf hin, dass sein Mandant jedes Wochenende Cannabis und Kokain konsumiert habe – und das über Jahre hinweg. Er argumentiert, dass sein Mandant während der Tat «high» gewesen und deshalb nur teilweise schuldfähig sei. Die Tat sei nicht geplant gewesen, sondern das Ergebnis von «Chaos im Kopf». Der Beschuldigte habe Reue gezeigt und sei therapiebereit. Er habe mit den Behörden jederzeit kooperiert und die Tat gleich nach der Verhaftung gestanden. Nach dem Geständnis sei er in Tränen ausgebrochen.

Die Staatsanwaltschaft widerspricht: Die Mutter des Beschuldigten habe ihn am Morgen vor der Tat gesehen und keinerlei Anzeichen für Drogeneinfluss bemerkt. Auch das Opfer hatte nach der Attacke ausgesagt, dass der Täter nicht berauscht gewirkt habe.

Der Staatsanwalt argumentiert mit der glaubwürdigen Aussagen des Opfers. So sagte die Frau bei der Befragung: «Er legte seine grosse Hand auf meinen Mund und meine Nase.» Die Kraft, mit der er die Hand auf das Gesicht des Opfers drückte, sei «so stark wie ein Tier» gewesen. Sie konnte auch genauestens beschreiben, wie der Täter vorging und wie er sich verhielt. «Er war ruhig und klar», zitiert der Staatsanwalt die Aussage des Opfers vor Gericht. Der Täter selbst sagt aus, er könne sich nicht mehr an alles erinnern.

Die Verteidigung will Täter resozialisieren

Die Staatsanwaltschaft fordert 20 Jahre Haft und betitelt die Tat als «brutal, kaltblütig, bestialisch.» Der Verteidiger plädiert auf neun Jahre, und einer Genugtuung von 30'000 Franken gegenüber der Erbgemeinschaft des Opfers – weniger als das gesetzliche Mindestmass.

Der Verteidiger sagt vor Gericht: «Es gibt viel brutalere Morde. Zum Beispiel ein Abschlachten mit der Axt.» Sein Mandant habe zwar eine schreckliche Tat begangen, das Gericht solle die Tat aber ins Verhältnis setzen. Man möge dem 24-jährigen Täter eine Chance geben und ihn zwar therapieren, doch er habe noch eine Zukunft. Die Aufgabe des Rechtsstaates sei es, Straftäter zu resozialisieren.

Psychiatrisches Gutachten: Ist er weiter gefährlich?

Laut Gutachter ist der Beschuldigte «schwer psychisch gestört», aber er zeige keine erkennbare Motivation, sich mit seiner Gewaltbereitschaft auseinanderzusetzen. Denn der Täter habe sich bis anhin noch nicht zur Tat geäussert.

Das Risiko, dass er erneut ein Sexualverbrechen begeht, wird auf 10 bis 15 Prozent geschätzt. Sollte er sich nicht weiter öffnen, müsse laut Gutachter eine Verwahrung geprüft werden oder eine stationäre Therapie in Erwägung gezogen werden.

Zum Schluss erhält der Beschuldigte das Wort: «Ich werde mich ein Leben lang dafür schämen, was ich getan habe. Ich arbeite hart an mir und bin motiviert, die Therapie weiterzuführen. Ich möchte mich bei der Familie für das Leid, das ich ihnen angetan habe, entschuldigen.»

Das Urteil wird am Donnerstag verkündet.