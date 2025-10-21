Am Bahnhof St. Gallen sollen zwei Sicherheitsbeamte einen Mann verprügelt haben. (Archivbild) Bild: Keystone

In St. Gallen beginnen am Dienstag die Verhandlungen gegen zwei Sicherheitsmitarbeiter: Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem versuchte schwere Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch vor – nachdem ein Kunde in einem Lagerraum verprügelt worden sein soll.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei Sicherheitsmitarbeiter müssen sich vor dem Kantonsgericht St. Gallen verantworten.

Sie sollen 2019 in einer Avec-Filiale einen Mann misshandelt und zu Unrecht festgehalten haben.

Laut Anklage wurde das Opfer im Lagerraum geschlagen, zu Boden gebracht und gegen den Kopf getreten; anschliessend machten die Beschuldigten falsche Aussagen gegenüber der Polizei.

Die Staatsanwaltschaft fordert für Michael R. 40 Monate Haft und für Roland K. 22 Monate bedingt sowie je ein fünfjähriges Tätigkeitsverbot. Mehr anzeigen

Zu Beginn schien es, als wäre die Situation am Freitagabend im März 2019 am Bahnhof St. Gallen in einer Avec-Filiale klar. Zwei Sicherheitsmitarbeiter, Michael R.* und Roland K.* werden zur Hilfe gerufen. Die Sicherheitsleiterin der Avec-Filiale beklagt sich über Buric S., welcher sich auffällig verhalten würde. Doch die Situation wendet sich innerhalb einer Sekunde. Nun stehen Michael R. und Roland K. vor dem Kantonsgericht St. Gallen.

Michael R. muss sich wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Angriffs, Freiheitsberaubung, Amtsmissbrauch, falsche Anschuldigungen und Vergehens gegen das Waffengesetz verantworten. Roland K. wird Angriff, Amtsmissbrauch und falsche Anschuldigung vorgeworfen.

Auseinandersetzung im Lagerraum

Aber was ist passiert? Wie die Anklageschrift aufzeigt, sollen die beiden Sicherheitsmitarbeiter Buric S. kurz nach ihrem Eintreffen in den Lagerraum gebracht haben. Daraufhin machte sich Michel R. an die Durchsuchung des Rucksacks von Buric S., was ihm nicht erlaubt war.

Danach folgt ein Gerangel. Michael R. soll Buric S. mehrfach geschlagen haben. Laut Anklage soll er anschliessend ihn auf eine Kühltruhe gedrückt haben. Dort versuchten beide Sicherheitsmitarbeiter den Mann zu fixieren. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Daraufhin soll Michael R. und Roland K. Buric S. mit «einem heftigen Schwinger» zu Boden gebracht haben. Dabei habe sich Michael R. sein Knie verletzt.

Der Prozess soll am Dienstag am Kantonsgericht St. Gallen stattfinden. Bild: Kanton St. Gallen

Tritt gegen den Kopf

Buric S. soll sich laut Anklage in bei all den Handlungen nicht gewehrt und die beiden Männer auch nicht angegriffen haben. Als Buric S. auf dem Boden lag humpelte R. zu S. und verpasste ihm mit seinem Stiefel «einen heftigen Tritt gegen den Kopfbereich» von Buric S.

Da das Fixieren jedoch immer noch nicht gelungen war, schlug Michael K. auf den Geschädigten ein und Roland K. versetzte dem Opfer mit dem Knie einen Schlag gegen den Körper. «Buric S. verhielt sich dabei nur passiv», wie aus der Anklage entnommen wird und soll die beiden nicht angegriffen haben.

Dann gelang es denn beiden Sicherheitskräften den Geschädigten zu fesseln. Daraufhin verständigte Michael R. die Polizei. Diese traf ein und verhaftete den Geschädigten und transportierte diesen auf die Wache, wo er bis zum nächsten Tag verhört wurde.

Drei Jahre und vier Monate Haft

Die Sicherheitspersonen wurden ebenfalls befragt und machten im Zuge des Verhörs der Kantonspolizei St. Gallen falsche Aussagen, wie die Anklageschrift festhält. So soll Buric S. aggressiv gegenüber Michael R. und Roland K. gewesen sein.

R. und K. hätten so gewollt, «dass ein Strafverfahren gegen Buric S. wegen Gewalt gegen Behörden und Beamte initiiert wurde», wie es in der Anklageschrift heisst. Zudem hätten die beiden Sicherheitspersonen unrechtmässig Buric S. der Freiheit beraubt.

Die Staatsanwaltschaft fordert für Roland K. eine bedingte Freiheitsstrafe von 22 Monaten und ein Tätigkeitsverbot für fünf Jahre. Michael R. soll zu einer Freiheitsstrafe von 40 Monaten verurteilt werden. Zudem soll er zu einer Geldstrafe von 10 Tagen zu je 50 Franken verurteilt werden. Auch er soll ein Tätigkeitsverbot für fünf Jahre erhalten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

*Name der Redaktion bekannt.