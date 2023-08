whatever

Der Refrain ist eindeutig ein Plagiat. Man muss sogar nicht mal annähernd etwas von Musik verstehen um das zu hören. Eine Urheberrechtsverletzung hat absolut nichts mit Politik zu tun, sondern mit Recht, daher der Begriff Urheberrecht. Schon klar, das manche den Terminus Recht mit rechts und Link mit links verwechseln 😃



Was aber noch viel verstöhrender ist, ist das der Text überhaupt keinen Sinn ergibt 😉 ... denn irgendwie tut es tatsächlich schon ein bisschen weh, wenn man all die ewiggestrigen Oberhinterwäldler da so pseudohip rumhopsen sieht 😛



Wäre der Text so nicht eher viel passender? 😮



Das isch d'SVP, engstirnig duets Hirni richtig weh,

Das isch d'SVP, diskriminierend und sogar no meh,

Das isch d'SVP, Hinterwäldler Doppelmoral ojemine,

Das isch d'SVP, ewiggestrig im alte Rom läbe juhe,



Finde es echt widerlich, dass eine Partei einen solchen Song verhunzen muss um etwas gratis Medienaufmerksamkeit zu erhaschen. Ein Song der das genaue Gegenteil verkörpert von allem was die SVP ist. Wenn all die kleinen Leute, mal aufwachen würden und erkennen würden wofür die SVP wirklich steht. Eigentlich müsste man die Schweizerische-Verblödungs-Partei jetzt wegen Diebstahl ausschaffen. Aber nein dumm gelaufen, Sie kommt ja bereits aus unserem Hinterwäldler-Land. Typisch SVPler, beim Austeilen immer das grösste Mundwerk, aber beim einstecken die allergrösste Mimose von allen und die eigene Unfähigkeit andern in die Schuhe schieben.