Yvonne Bürgin hat eine steile Karriere hinter sich. Sie will jetzt auch Fraktionschefin werden. KEYSTONE

blue News stellt beide Kandidatinnen für das Präsidium der Mitte-Fraktion vor. Heute im Fokus: Yvonne Bürgin. Wer sie ist, wofür steht sie ein?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Zürcher Nationalrätin Yvonne Bürgin und die Aargauer Nationalrätin Maya Bally kandidieren für das Präsidium der Mitte-Fraktion im Bundeshaus.

blue News stellt beide Kandidatinnen vor.

Im ersten Portrait fokussieren wir uns auf Bürgin: Die 54-Jährige gilt als erfahrene Kantons- und Gemeindepolitikerin, stimmt fast immer auf Parteilinie und ist damit sehr erfolgreich.

Kritik gibt es an ihrer unterdurchschnittlichen Präsenz im Nationalrat und ihrer noch kurzen Erfahrung in Bern.

In der Fraktion traut man ihr den Job dennoch zu – mit der Erwartung, dass sie als Präsidentin präsenter und gut mit dem mächtigen Ständerat vernetzt ist. Mehr anzeigen

Yvonne Bürgin, Nationalrätin aus dem Kanton Zürich, bewirbt sich für das Präsidium der Mitte-Fraktion im Bundeshaus. Sie ist eine von zwei Kandidatinnen. Das Amt wird frei, weil der bisherige Präsident Philipp Matthias Bregy neu Parteichef ist. Bürgin sagt, sie sei «bereit, Verantwortung zu übernehmen».

blue News stellt Bürgin in diesem Artikel vor, das Portrait zur Aargauer Kandidatin Maya Bally folgt am Samstag.

Wer ist Yvonne Bürgin?

Die 54-Jährige sitzt erst seit 2023 im Nationalrat, bringt aber viel Polit-Erfahrung mit. Zehn Jahre lang war sie im Zürcher Kantonsrat, vier davon als Fraktionspräsidentin der Mitte. Neben ihrem Mandat in Bern ist sie Gemeindepräsidentin von Rüti ZH und führt im Familienbetrieb für Natursteinarbeiten die Buchhaltung.

Trotz ihrer erst kurzen Zeit auf der nationalen Bühne hat sie sich bereits als wortstarke Politikerin profiliert. In der SRF-«Arena» zum Rücktritt von Bundesrätin Viola Amherd erklärte sie etwa, sie wünsche sich eine jüngere Nachfolge – nur einen Tag später gab Gerhard Pfister bekannt, nicht anzutreten.

Der «Tages-Anzeiger» witterte einen Zusammenhang, Parteikollegen winken ab. «Das war sicher nicht der Grund», sagt einer schmunzelnd. «Aber der Auftritt zeigte: Bürgin ist ‹Arena›-tauglich und traut sich, auch mal etwas Provokantes zu sagen.»

Wo steht Bürgin politisch?

Im Gespräch mit Radio SRF erklärte sie kürzlich: «Bei der Finanzpolitik bin ich klar bürgerlich, weil man nicht mehr Geld ausgeben kann, als man hat.» Im Wahlkampf 2023 beschrieb sie sich als «Sachpolitikerin mit Augenmass und gesundem Menschenverstand».

Ein Blick ins Smartvote-Profil zeigt, dass Bürgin bei manchen Fragen lieber Nuancen setzt als klare Kante. Beim Mindestlohn von 4000 Franken stimmte sie «eher ja» und verwies auf Frauen in Tieflohnbranchen. Bei der Frage, ob mehr oder weniger Geld in Bereiche wie Armee, Landwirtschaft oder Soziales fliessen soll, antwortete sie überall «gleichviel».

Yvonne Bürgin (links) ist im Nationalrat eine «Hinterbänklerin»: In der hintersten Reihe sitzen die mächtigsten Politiker*innen, weil die Sitzreihe näher an der Wandelhalle ist. Ihr Sitznachbar: Markus Ritter. KEYSTONE

Deutlicher ist sie bei gesellschaftspolitischen Fragen: Ja zur Legalisierung von Cannabis, Ja zur Gleichstellung homosexueller Paare, Ja zu strengeren Finanzmarktregeln – allesamt linke Forderungen. Nein sagt sie zum Ausländerstimmrecht, zur Impfpflicht für Kinder und zur Erhöhung des Rentenalters auf 67 Jahre.

Was sagt die Statistik über Yvonne Bürgin?

Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» erklärte Bürgin, sie wolle bei entscheidenden Fragen eine einheitliche Linie in der Fraktion durchsetzen.

Zahlen zeigen: Das macht sie schon heute. Laut Smartmonitor stimmt sie in 98,4 Prozent aller Abstimmungen mit der Mehrheit ihrer Partei – nur 188 Mal wich sie ab. Damit liegt sie auf Platz 2 in der Mitte-Fraktion, noch strammer auf Parteilinie ist nur der Berner Mitte-Nationalrat Reto Nause (98,6 Prozent).

Yvonne Bürgin ist seit 2023 im Nationalrat. Dieses Foto zeigt sie beim Einführungstag der neugewählten Ratsmitglieder (rechts). KEYSTONE

Erfolgreich ist sie damit ebenfalls: In 91,7 Prozent aller Abstimmungen stand sie auf der Siegerseite – Rang 9 in ihrer Partei, knapp vor dem scheidenden Fraktionschef und künftigen Parteipräsidenten Philipp Matthias Bregy.

Zurückhaltend fällt hingegen ihre Vorstoss-Bilanz aus: Bisher keine eigenen Forderungen, nur drei Frage-Vorstösse an den Bundesrat – etwa zu Menschenhandel oder zur Besteuerung bei Nutzniessung.

Kann Yvonne Bürgin Fraktionspräsidentin?

Mehrere Mitte-Mitglieder sagen klar «Ja» – mit zwei «Aber».

Erstens: die Anwesenheit. Ihre Präsenz liegt mit 92,5 Prozent deutlich unter dem Fraktionsschnitt. «Nicht jede Abstimmung ist gleich wichtig. Zudem ist sie noch Gemeindepräsidentin», sagt ein Insider. Erwartet wird aber, dass sie als Fraktionschefin öfter im Ratssaal sitzt. Viele rechnen damit, dass sie ihr Gemeindeamt abgibt, sollte sie gewählt werden.

Bürgin sass über zehn Jahre (2013–2023) im Zürcher Kantonsrat und war dort auch Fraktionschefin der Mitte-Partei. KEYSTONE

Zweitens: die Erfahrung im Bundeshaus. Zehn Jahre Kantonsrat und vier Jahre kantonale Fraktionsführung sind solide, für den nationalen Vorsitz braucht es aber mehr – vor allem Sprachkenntnisse in Französisch und Italienisch sowie ein gutes Verhältnis zum mächtigen Ständerat.

Die Mitte stellt dort mit 15 Sitzen die grösste Gruppe, deren Mitglieder gelten als selbstbewusst und anspruchsvoll. Ein Nationalrat nennt sie sogar «ein Haufen Diven»: «Sie wollen jeden Kompromiss und jeden Erfolg als eigenen Sieg verkaufen. Wenn Bürgin die Fraktion zusammenhalten will, muss sie dafür sorgen, dass auch die Nationalratsfraktion mal ein Tor schiesst.»

Was sagt Yvonne Bürgin?

blue News hat Bürgin mit den Kritikpunkten konfrontiert. Zur Beziehung mit dem Ständerat sagt sie: «Mir ist diese Herausforderung sehr bewusst. Viele Ständerätinnen und Ständeräte bringen aus ihrer Zeit als Regierungsräte eine ausgeprägte Exekutiverfahrung mit – sie sind es gewohnt, zu ‹regieren›. Darauf möchte ich eingehen, indem ich ihnen zuhöre, ihre Sicht ernst nehme und an ihre Erfahrungen anknüpfe.»

Zu den häufigen Abwesenheiten erklärt sie: «Es ist vor allem eine Frage guter Organisation. Meine Abwesenheitsquote war im ersten Jahr tatsächlich höher, hat sich aber im zweiten Jahr deutlich reduziert. Heute bin ich während der Session praktisch immer anwesend.»

Als Fraktionspräsidentin werde von ihr noch mehr Präsenz erwartet. Dafür habe sie sich «bereits neu aufgestellt und Abklärungen getroffen, um die nötigen Ressourcen sicherzustellen». Ob sie ihr Gemeindepräsidium abgeben würde, lässt sie offen.

Dass sie laut Smartvote auch klar linke Positionen vertritt, sieht sie als Vorteil: «Die Stärke der Mitte liegt gerade in ihrer Vielfalt. Als Frau aus dem Kanton Zürich bringe ich teils andere Perspektiven ein als ein Kollege aus dem Wallis – und in vielen Punkten sind wir trotzdem einig. Genau deshalb bin ich überzeugt, dass Philipp Matthias Bregy und ich ein starkes Duo wären.»

