Die Mitte-Fraktion im Bundeshaus hat eine neue Chefin: Die Zürcher Nationalrätin Yvonne Bürgin übernimmt das Präsidium von Philipp Matthias Bregy.

Yvonne Bürgin setzte sich bei der Wahl gegen die Aargauer Nationalrätin Maya Bally durch.

Bürgin ist Gemeindepräsidentin von Rüti und seit 2023 im Nationalrat aktiv.

Vorgänger Philipp Matthias Bregy wurde zum neuen Mitte-Parteipräsidenten gewählt. Mehr anzeigen

Die Mitte-Fraktion im Bundeshaus hat am Dienstag Yvonne Bürgin zu ihrer neuen Präsidentin gewählt. Die 51-jährige Zürcher Nationalrätin folgt damit auf Philipp Matthias Bregy (VS), der im Sommer zum neuen Parteipräsidenten bestimmt worden war.

Zur Wahl standen zwei Kandidatinnen: Neben Bürgin kandidierte auch die Aargauer Nationalrätin Maya Bally. Weitere Bewerbungen gingen nicht ein. Laut Mitteilung hatte die Findungskommission beide Kandidaturen geprüft und anschliessend eine Anhörung durchgeführt.

Bürgin, Gemeindepräsidentin von Rüti im Zürcher Oberland, sitzt seit 2023 im Nationalrat. Dort hat sie sich insbesondere in Finanzfragen profiliert. Ihre Konkurrentin Bally ist ebenfalls seit 2023 im Nationalrat. Zuvor war sie von 2012 bis 2023 Mitglied des Aargauer Kantonsparlaments, wo sie sich als Bildungspolitikerin einen Namen machte.

Mit der Wahl von Bürgin an die Fraktionsspitze wird der Generationenwechsel innerhalb der Mitte-Partei fortgesetzt.