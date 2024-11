Yvonne Gilli, Präsidentin des Berufsverbands der Schweizer Ärztinnen und Ärzte. (Archivbild) Bild: Keystone

Die Präsidentin des Berufsverbands der Schweizer Ärztinnen und Ärzte hat sich zum Thema Sterbehilfe geäussert. Ärzte sollten beim assistierten Suizid eine zentrale Rolle spielen, sagt Yvonne Gilli.

SDA

Ärzt*innen sollten beim assistierten Suizid eine zentrale Rolle spielen, um den Schutz der Menschenwürde zu wahren, sagt Yvonne Gilli in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». Angesichts des liberalen Schweizer Systems mahnte sie zur Vorsicht, um Missbrauch vorzubeugen. Eine mögliche Öffnung für gesunde, aber lebensmüde Menschen sieht sie kritisch. «Einst musste der Tod kurz bevorstehen, wenn jemand Suizidhilfe wollte, heute sind wir beim Leiden als entscheidendem Kriterium», sagte sie weiter.

Auf die Frage, ob sie befürchte, dass Schweizer Ärzt*innen unter Druck geraten könnten, Suizidhilfe leisten zu müssen, antwortete Gilli, sie schliesse eine gesellschaftliche Entwicklung in diese Richtung nicht aus.

Allerdings müsse jeder Arzt und jede Ärztin das Recht haben, Nein zu sagen, wenn es um medizinische Überzeugungen gehe. «Für mich ist klar, dass Suizidhilfe keine genuin ärztliche Aufgabe ist, auch wenn ich jene Ärzte wertschätze, die sich dazu bereit erklären», wird die Präsidentin des Berufsverbands weiter zitiert.

Laufendes Verfahren wegen Einsatz von Suizidkapsel

Die Diskussion um die Sterbehilfe wurde in jüngster Zeit durch die Anwendung der Sarco-Suizidkapsel in Merishausen SH neu entfacht. Gemäss der Sterbehilfeorganisation «The Last Resort» nahm sich eine 64-jährige US-Amerikanerin in der Kapsel das Leben. Sie habe seit vielen Jahren unter den Folgen einer Immunschwäche gelitten. Sarco habe so funktioniert wie geplant und der Frau einen medikamentenfreien Tod gebracht.

Suizid-Gedanken? Hier findest du Hilfe: Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da.

Dargebotenen Hand : Telefonnummer 143 oder Beratungstelefon der: Telefonnummer 143 oder www.143.ch

Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder Beratungstelefon(für Kinder und Jugendliche): Telefonnummer 147 oder www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch





Refugium: Verein für Hinterbliebene nach Suizid



: Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben:: Verein für Hinterbliebene nach Suizid Nebelmeer : Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils Mehr anzeigen

Genau zum selben Zeitpunkt wie Sarco im Wald von Merishausen erstmals angewendet wurde, sagte Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider (SP) bei der Fragestunde im Parlament, dass die Suizidkapsel nicht rechtskonform sei.

Mehrere Personen aus dem Umfeld der Organisation «The Last Resort» wurden vorübergehend festgenommen. Die Staatsanwaltschaft leitete gegen diese ein Verfahren wegen Verleitung und Beihilfe zu Selbstmord ein.

sda/dor