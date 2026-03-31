  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zahl wächst weiter In diesem Land lebt fast die Hälfte aller Auslandschweizer

SDA

31.3.2026 - 09:07

In diesem Land lebt fast die Hälfte aller Auslandschweizer. (Symbolbild)
In diesem Land lebt fast die Hälfte aller Auslandschweizer. (Symbolbild)
Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB

Die Zahl der Auslandschweizerinnen und -schweizer ist 2025 erneut gewachsen, wenn auch etwas weniger stark als im Jahr zuvor. Nahezu die Hälfte von ihnen lebt in einem Nachbarland.

Keystone-SDA

31.03.2026, 09:07

31.03.2026, 09:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ende 2025 lebten rund 836’000 Schweizerinnen und Schweizer im Ausland, knapp die Hälfte davon in einem Nachbarland – am meisten in Frankreich.
  • Das Wachstum der Auslandsschweizer-Bevölkerung verlangsamte sich leicht auf 1,4 Prozent, was das BFS unter anderem auf genauere Todesfallmeldungen zurückführt.
  • Europa blieb mit 64 Prozent aller Auslandsschweizer der wichtigste Kontinent, während Asien das stärkste Wachstum verzeichnete.
Mehr anzeigen

Die Zahl der Schweizerinnen und Schweizer im Ausland ist per Ende 2025 weiter angestiegen, wenn auch langsamer als noch im Vorjahr. Knapp die Hälfte der 836'000 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer lebte laut dem Bundesamt für Statistik in einem Nachbarland.

Mit einem Zuwachs von 1,4 Prozent fiel das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr (plus 1,6 Prozent) leicht geringer aus, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte. Als ein Grund dafür nannte das BFS eine Verbesserung bei der Meldung von Todesfällen in einigen Ländern. Von den im Ausland lebenden Schweizer Staatsangehörigen waren 21 Prozent jünger als 18 Jahre alt, mehr als die Hälfte zwischen 18 und 64 und 24 Prozent 65 oder älter.

Europa bleibt der beliebteste Kontinent

Die Zahl der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer nahm auf allen Kontinenten zu. Das grösste Wachstum verzeichnete Asien mit 3,0 Prozent, gefolgt von Europa mit 1,5 Prozent. In Nordamerika betrug der Zuwachs 1,1 Prozent, in Ozeanien 1,0 Prozent, in Afrika 0,6 Prozent und in Lateinamerika sowie der Karibik 0,3 Prozent. Zu dieser Entwicklung trugen neben Wanderungsbewegungen auch Geburten, Todesfälle und Einbürgerungen bei, schrieb das BFS.

Insgesamt 64 Prozent aller Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer lebten 2025 in Europa, was 538'600 Personen entsprach. Davon wohnten 392'200 Personen und damit 47 Prozent aller Auslandschweizer in einem direkten Nachbarland. Die grösste Gemeinschaft befand sich in Frankreich mit 212'400 Personen. Dahinter folgten Deutschland mit 102'100, Italien mit 53'100, Österreich mit 19'100 und Liechtenstein mit 5600 Personen.

Weitere grosse Gemeinschaften in Europa gab es im Vereinigten Königreich (41'400) und in Spanien (28'200). Die stärkste Zunahme verzeichneten Liechtenstein (+6,4 Prozent), Spanien (+3,1 Prozent) und Österreich (+2,1 Prozent).

Rund 300'000 Schweizer Staatsangehörige lebten ausserhalb Europas. Die grösste Gemeinschaft befand sich mit 85'900 Personen in den USA. An zweiter und dritter Stelle folgten Kanada mit 42'000 und Australien mit 27'000 Staatsangehörigen.

Grenzregionen besonders beliebt

Innerhalb der Nachbarländer konzentrierten sich die Schweizerinnen und Schweizer oft auf grenznahe Regionen. Die grösste einzelne Konzentration gab es mit 50'800 Personen im französischen Departement Haute-Savoie. Beliebt waren auch die Departemente Ain (18'100), Haut-Rhin (17'000) und Doubs (14'500) sowie die Hauptstadt Paris (11'800).

In Deutschland lebten 8000 Personen aus der Schweiz in Berlin. Gefragt waren auch die grenznahen Regionen Lörrach (5100), Waldshut (4300) und Konstanz (3000) sowie die Städte München (4400) und Hamburg (3100). In Italien war die Provinz Mailand mit 6800 Personen der Schwerpunkt.

Mehr aus dem Ressort

Wieder einen Gastro-Flop. Migros schliesst Pizzabar nach nur einem Jahr

Wieder einen Gastro-FlopMigros schliesst Pizzabar nach nur einem Jahr

Ehemaliges Munitionslager. EFK warnt vor neuen Einschränkungen in Mitholz

Ehemaliges MunitionslagerEFK warnt vor neuen Einschränkungen in Mitholz

Zweirad-Posse in Zürich. Die Stadt legt Velospuren an, der Kanton baut sie gleich wieder ab

Zweirad-Posse in ZürichDie Stadt legt Velospuren an, der Kanton baut sie gleich wieder ab

Meistgelesen

So scheinheilig berufen sich jetzt auch die USA auf Gottes Willen
Frau von Wolf gebissen – Tier aus Gewässer gezogen
Bericht: Massiver US-Angriff auf Munitionsdepot in Isfahan
Migros schliesst Pizzabar nach nur einem Jahr
Buckelwal ist abgetaucht +++ Boote suchen nach ihm