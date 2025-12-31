  1. Privatkunden
Plus 22 Prozent Zahl der Grippefälle steigt weiter stark an – so ist dein Kanton betroffen

Philipp Dahm

31.12.2025

Die Grippen geht um: Wer ein böses Erwachen im neuen Jahr vermeiden will, prüft besser, wen er an Silvster küsst.
Die Grippen geht um: Wer ein böses Erwachen im neuen Jahr vermeiden will, prüft besser, wen er an Silvster küsst.
KEYSTONE

In diesem Jahr hat die Grippewelle früher begonnen als vor einem Jahr.

Keystone-SDA

31.12.2025, 12:37

31.12.2025, 12:40

Die Zahl registrierter Influenza-Fälle hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt, wie da Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch mitteilte.

In der letzten Woche des Jahres wurden in der Schweiz und Liechtenstein 2900 laborbestätigte Grippefälle registriert. Im Vergleich zur Vorwoche sind die Influenza-Fallzahlen um fast 22 Prozent angestiegen.

In den Tagen nach Weihnachten registrierte das BAG 31,90 Grippefälle je 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Am meisten bestätigte Grippefälle gab es im Kanton Basel-Stadt, wo auf 100'000 Personen 59,59 Influenza-Fälle gemeldet wurden. Darauf folgten die Kantone Jura (53,45), Schaffhausen (51,88). Am wenigsten bestätigte Grippefälle auf 100'000 Personen gab es in den Kantonen Obwalden (5,04), Appenzell Innerrhoden (5,98) und Appenzell Ausserrhoden (12,34).

«Pipapo, 1500 Euro – richtig geschätzt!» – Warum junge Deutsche nachts frierend vor Discountern stehen, um Böller zu kaufen

«Pipapo, 1500 Euro – richtig geschätzt!» – Warum junge Deutsche nachts frierend vor Discountern stehen, um Böller zu kaufen

Stundenlang warten sie frierend vor Supermärkten: Junge Deutsche jagen Böllern hinterher und geben dafür Hunderte, teils Tausende Euro aus. Warum der Feuerwerkskauf zum Adrenalinrausch wird, zeigt das Video.

30.12.2025

