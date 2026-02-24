Heiratsstrafe vor dem Aus – wer zahlt künftig mehr Steuern?

Das Volk stimmt am 8. März 2026 über die Einführung der Individualbesteuerung ab. Bild: Keystone

Wer heiratet, zahlt drauf – oder spart plötzlich Tausende. Die Abstimmung über die Individualbesteuerung entscheidet, wer künftig gewinnt und wer verliert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Abstimmung zur Individualbesteuerung sieht vor, dass künftig jede Person einzeln besteuert wird, was die sogenannte Heiratsstrafe für Doppelverdiener abschaffen soll.

Profitieren würden vor allem Ehepaare, bei denen beide arbeiten, während Einverdiener-Haushalte tendenziell mehr Bundessteuern zahlen müssten.

Die Reform ist politisch umstritten, weil Kantone mehr Bürokratie und höhere Kosten befürchten . SVP/Mitte kritisieren zudem die Nachteile für Familien, bei denen eine Person finanziell abhängig ist vom Hauptverdiener. Mehr anzeigen

Kaum ein Abstimmungsthema ist derzeit so komplex wie die Individualbesteuerung. In solchen Fällen stimmen viele Menschen so ab, wie es ihre bevorzugte Partei empfiehlt. Entsprechend gross ist das Interesse an den Parteiparolen. Für den eigenen Entscheid ist aber noch etwas wichtiger: Wie wirkt sich die Vorlage persönlich aus?

blue News hat aus den Daten der Eidgenössischen Finanzverwaltung einen Rechner erstellt. Damit können Stimmbürgerinnen und Stimmbürger prüfen, was die Individualbesteuerung auf Bundesebene für sie bedeutet: Zahle ich mehr oder weniger Steuern?

Warum es diese Änderung gibt und wer dafür oder dagegen ist, erklären wir weiter unten.

Individualbesteuerung-Rechner Familienstand Alleinstehend Verheiratet Kinder 0 1 2 3 4+ Jahreseinkommen CHF 60'000 Haushaltseinkommen CHF 100'000 Einkommensaufteilung 60 / 40 % 100 / 0 50 / 50 0 / 100 Partner 1: CHF 60'000 Partner 2: CHF 40'000 Status quo — Individualbesteuerung — Aufteilung unter Individualbesteuerung Partner 1 — Partner 2 — Ihre Differenz Reform vs. Status quo — Jährliche Steuerbelastung (CHF) gemäss Berechnungsmodell des Bundes. Negative Werte bedeuten eine Entlastung durch die Individualbesteuerung.

Was ist die Individualbesteuerung?

Kurz gesagt: Jede Person in der Schweiz soll künftig eine eigene Steuererklärung ausfüllen. Das Steueramt berechnet die Steuern für jede Person einzeln.

Das wäre eine grosse Änderung. Heute füllen verheiratete Paare eine gemeinsame Steuererklärung aus. Sie werden auch gemeinsam besteuert.

Dazu muss man eines wissen: Das Schweizer Steuersystem ist progressiv. Das heisst: Die Kurve der Steuerbelastung zeigt nicht gleichmässig nach oben, sondern ist nach oben geneigt. Oder anders gesagt: Wer mehr verdient, zahlt prozentual mehr Steuern. Dieses Prinzip ist von der Bundesverfassung vorgegeben, wonach der Staat uns «nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit» besteuert.

Das hat Folgen für Ehepaare, bei denen beide arbeiten (Doppelverdiener). Ihr gemeinsames Einkommen wird höher besteuert, als wenn sie nicht verheiratet wären. Dieser Effekt wird «Heiratsstrafe» genannt. 1984 kritisierte das Bundesgericht eine ähnliche Regel im Kanton Zürich. Seit über 40 Jahren wird deshalb versucht, die Heiratsstrafe bei der Bundessteuer abzuschaffen.

Wer zahlt mehr?

Mehr bezahlen würden vor allem verheiratete Paare, bei denen eine Person kaum oder nichts verdient. Oder ganz hart ausgedrückt: Bei denen eine Person finanziell abhängig ist von der anderen.

Ein Beispiel: Der Mann verdient 90’000 Franken pro Jahr, die Frau verdient nichts. Bei einem Ja zur Vorlage würde der Ehemann rund 670 Franken mehr Bundessteuern zahlen.

Solche Haushalte werden oft als «traditionelle Familien» bezeichnet. Laut einer Berechnung des «Infosperber» sind sie heute aber sehr selten. Nur in 2,2 Prozent der Haushalte verdient eine Person allein das gesamte Einkommen. Diese Paare profitieren heute teils von einem «Heiratsbonus». Bei einem Ja müssten sie teilweise mehr bezahlen.

Allerdings steigen auch die Abzüge für Kinder und Ausbildung. Neu könnten 12’000 statt 6800 Franken abgezogen werden.

Trotzdem ist klar: Die Vorlage benachteiligt Einverdiener-Haushalte. Ein Grund dafür könnte sein: Die finanzielle Abhängigkeit zeigt sich nicht nur in guten Zeiten. In der Schweiz wird rund 40 Prozent der Ehen geschieden. Frauen ohne eigenes Einkommen sind nach einer Scheidung oft armutsgefährdet und auf staatliche Hilfe angewiesen.

Wer profitiert davon?

Profitieren würden vor allem Ehepaare, bei denen beide arbeiten.

Beispiel 1 (Büezer-Paar): Roger und Anita verdienen gleich viel. Zusammen kommen sie auf 150’000 Franken und haben zwei Kinder. Ihre Bundessteuer sinkt um rund 1550 Franken.

Beispiel 2 (Kinderlose Doppelverdiener): Stefan und Hans sind kinderlos und verdienen zusammen 280’000 Franken. Auch sie verdienen gleich viel. Ihre Steuer sinkt um rund 7130 Franken.

Auch Paare mit ungleicher Lohnverteilung profitieren oft – solange eine Person nicht ganz vom anderen Einkommen abhängt.

Beispiel 3 (die Frau mit dem Mini-Job): Wenn Martin und Franziska zusammen 220’000 Franken verdienen und Franziska rund 2500 Franken im Monat beisteuert, zahlen sie rund 180 Franken weniger Steuern. Das gilt selbst bei einem Einkommensverhältnis von 85 zu 15 Prozent.

Wer ist dafür, wer dagegen?

Die Individualbesteuerung wurde im Parlament sehr knapp angenommen. Im Ständerat entschied eine einzige Stimme.

Individualbesteuerung: Das sind die Argumente des Nein-Lagers Ein überparteiliches Komitee ergreift das Referendum gegen den indirekten Gegenvorschlag des Parlaments zur Individualbesteuerung. Die Reform schaffe neue Ungleichheiten, teilten Vertretende von SVP, Mitte-Partei, EVP und EDU an einer Medienkonferenz in Bern mit. 03.07.2025

Mehrere Kantone haben das Referendum ergriffen. Sie kritisieren die konkrete Umsetzung. Zudem warnen sie vor mehr Bürokratie. Künftig müssten hunderttausende zusätzliche Steuererklärungen ausgefüllt und geprüft werden.

Im Abstimmungsbüchlein steht dazu: Es drohen ein grosser Stellenaufbau und hohe Mehrkosten für Kantone und Gemeinden. Gegenwind kommt auch von Parteien, die das traditionelle Familienmodell nicht verteuern wollen und sich an den Steuersenkungen für Doppelverdiener-Paare mit hohem Einkommen stören.

Für die Individualbesteuerung argumentieren linksgrüne Parteien sowie die FDP. Letztere war es, die den Stein für die vorliegende Gesetzesänderung ins Rollen gebracht hat. Sie sagen, dass sich Arbeit «lohnen» und die steuerliche Diskriminierung von Ehepaaren endlich abgeschafft werden soll.