Technische Probleme bei SBB Zahlreiche Züge zwischen Zürich und München fallen aus

Oliver Kohlmaier

21.1.2026

Der Eurocity zwischen Zürich und München ist äusserst beliebt, aber auch störungsanfällig.
Der Eurocity zwischen Zürich und München ist äusserst beliebt, aber auch störungsanfällig.
IMAGO/Wolfgang Maria Weber (Archivbild)

Wegen Engpässen in Deutschland sind die Eurocity-Verbindungen zwischen Zürich und München ohnehin chronisch unzuverlässig. Nun machen auch noch die Züge der SBB technische Probleme – und fallen mehrfach aus.

Redaktion blue News

21.01.2026, 14:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf der beliebten Eurocity-Verbindung zwischen Zürich und München kommt es derzeit zu zahlreichen Zugausfällen.
  • Grund sind technische Probleme an den Astoro-Triebzügen der SBB. Ausserdem kommt es zu Verzögerungen bei der Lieferung von Ersatzteilen.
  • Besserung ist laut einer SBB-Sprecherin ab Donnerstag in Sicht.
  • Die Verbindung zwischen Zürich und München ist eine der beliebtesten internationalen Strecken der SBB.
  • Wegen Überlastung der Infrastruktur auf den deutschen Streckenabschnitten ist die Verbindung jedoch extrem unzuverlässig.
Mehr anzeigen

Von Zürich nach München in dreieinhalb Stunden – zumindest theoretisch:  Die beliebte Eurocity-Verbindung zwischen den beiden Metropolen ist wegen Überlastung der Infrastruktur auf den deutschen Streckenabschnitten extrem unzuverlässig.

Nun kommt es noch dicker: Wegen technischen Problemen bei den Astoro-Triebzügen der SBB müssen derzeit zahlreiche Verbindungen ausfallen. Auch darüber hinaus kommt es zu Einschränkungen.

Wie «CH Media» berichtet, strichen die SBB am Sonntag je eine Verbindung pro Richtung, auch Montag und Dienstag kam es zu mehreren Ausfällen. Demnach wird derzeit jede achte Verbindung zwischen Zürich und München gestrichen.

Besonders betroffen sind demnach Fahrgäste, die zwischen Zürich, Winterthur und St. Gallen pendeln. Denn zu manchen Zeiten ist der Eurocity die einzige schnelle Verbindung zwischen Zürich und der Ostschweiz.

Deutsche Bahn ist schuld. Kein Eurocity aus München kommt pünktlich – und jetzt wirds noch schlimmer

Deutsche Bahn ist schuldKein Eurocity aus München kommt pünktlich – und jetzt wirds noch schlimmer

Wie SBB-Sprecherin Sabrina Schellenberg mitteilt, hat es bei den eingesetzen Zügen des Typs Astoro in den vergangenen Tagen mehrere Fahrzeugstörungen gegeben. Zudem seien die Wartefristen bei der Beschaffung von Ersatzmaterial teilweise lang.

Besserung in Sicht

Zu Ausfällen komme es insbesondere auf den Teilstrecken zwischen Lindau und St. Margrethen oder St. Gallen sowie zwischen Bregenz, St. Margrethen und München. Betroffene Fahrgäste sollten auf den Teilstrecken etwa auf die S-Bahnen, den Regionalexpress zwischen Lindau und Bregenz, oder den Interregio 13 ausweichen. Wer jedoch die ganze Strecke nutzen will, muss die nächste Eurocity-Verbindung nehmen – also zwei Stunden warten.

Laut Schellenberg soll sich die Lage ab Donnerstag jedoch immerhin verbessern. Voraussichtlich könnten dann wieder alle Verbindungen verkehren. Kurzfristige Anpassungen könnten jedoch nicht ausgeschlossen werden, da die Verfügbarkeit der Astoro-Züge immer noch angespannt sei.

Ab Februar wird gebummelt

Die nächsten Einschränkungen kommen jedoch schon bald auf die Fahrgäste zu. Denn wegen Mängeln im deutschen Streckennetz muss ab dem 7. Februar auf einem 25 Kilometer langen Abschnitt zwischen München und Buchlohe das Tempo von 160 auf 70 km/h reduziert werden.

Die verlängerten Reisezeiten von 10 bis 15 Minuten sind jedoch bereits in den Fahrplänen integriert.

