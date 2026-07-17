In Zalando-Werbung auf Instagram erschien bei Preisen das alte Franc-Zeichen bei Schweizer Preisen. Laut dem Unternehmen lag der Fehler bei einer Schnittstelle zu Meta.

Darum geht’s Viele Nutzer bemerkten, dass Zalando in dynamischer Instagram-Werbung Preise mit dem Symbol ₣ anzeigte, dem historischen Zeichen des französischen Franc statt des Schweizer Frankens.

Das Symbol wurde 1988 für den französischen Franc vorgeschlagen und ist bis heute im Unicode-Zeichensystem enthalten, obwohl die Währung seit 2002 nicht mehr existiert.

Zalando erklärte den Fehler mit einer Schnittstelle zwischen dem Unternehmen und Meta, ging aber nicht weiter auf die Entstehung der Werbung ein und teilte lediglich mit, das Problem sei behoben. Zusammenfassung erstellt mit

Wer sich schon mal auf Instagram, Tiktok und Co. bewegt hat, kennt das leise Gefühl, dass irgendetwas mithört und dann plötzlich Werbung zum Thema erscheint. Während die grossen Werbe- und Techkonzerne wie Meta bestreiten, im Alltag mitzuhören, können sie eines nicht bestreiten: All die Daten, die solche Firmen über uns sammeln, werden für massgeschneiderte Werbung verwendet.

Besonders auffällig sind die sogenannten Dynamic Ads – oder auf Deutsch: dynamische Werbung. Dabei wird jedem Nutzer individuell eine Auswahl an Produkten angezeigt. Jung und männlich? Dann bewirbt selbst Migros Kondompackungen. Sommer und heiss? Dann zeigt Zalando vorausahnend Werbung für Regenjacken an, damit man auf dem Gurten für jedes Wetter vorbereitet ist.

Bei Letzterem dürfte einigen Usern etwas aufgefallen sein: Die Zalando-Werbung zeigte die Preise der Produkte nicht in CHF oder «Fr.» an, sondern mit einer abgewandelten Variante des Buchstabens F, die einen zusätzlichen Querstrich trägt: ₣.

Querstrich-F ein Relikt aus dem Jahr 1988

Die älteren Leser*innen dürften sich erinnern: So wurde der Franken tatsächlich manchmal abgekürzt. Aber nicht in der Schweiz, sondern in Frankreich. Die Währung unseres Nachbarlandes im Westen hiess bis zur Einführung des Euros im Jahr 2002 «französischer Franc».

Für ihn wurde ab 1988 das Währungssymbol «₣» vorgeschlagen – analog zum US-Dollar «$», zum britischen Pfund Sterling «£» oder zur ukrainischen Hrywnja «₴».Das Querstrich-F konnte sich nicht ganz gegen «FF» durchsetzen, wurde aber dennoch ins Zeichensystem Unicode aufgenommen, weshalb es bis heute auf Computern dargestellt werden kann.

Zalando hat Fehler korrigiert

Doch wie landete das längst irrelevant gewordene Zeichen auf der Zalando-Werbung? Eine Spurensuche scheiterte an einer Medienstelle, die nur knapp auf die gestellten Fragen eingehen wollte. «Die Problematik lag bei einer Schnittstelle zwischen uns und Meta/Instagram», schreibt der Zalando-Sprecher auf Anfrage. Die Fragen, wie solche Werbungen erstellt werden und ob Menschen diese manuell gestalten, blieben unbeantwortet.

Immerhin: Der Sprecher teilt weiter mit, dass der Fehler «soeben korrigiert» wurde, bevor er sich mit vielen Grüssen aus Berlin verabschiedet.

Video aus dem Ressort