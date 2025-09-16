Zechpreller rastet in Bern völlig aus und kassiert saftige Strafe

Der Mann verschwand nach dem Essen. Unsplash

Ein 46-jähriger Mann verliess ein Berner Restaurant ohne zu bezahlen. Doch die vermeintliche «Ersparnis» endete in einer Eskalation mit der Polizei – und einer saftigen Rechnung.

Ende Mai eskalierte in Bern ein Fall von Zechprellerei. Ein 46-jähriger Deutscher hatte zusammen mit seiner Begleiterin in einem Restaurant in der Innenstadt gegessen, jedoch die Rechnung von rund 70 Franken nicht beglichen. Das Paar verliess das Lokal, wurde aber wenig später am Bahnhof von der Polizei gestoppt, wie die «Berner Zeitung» schreibt.

Auf dem Posten sollte es zu einer Aussprache mit dem betroffenen Wirt kommen – doch diese fand nie statt. Der Mann verweigerte zunächst seine Personalien, spuckte mehrfach auf den Boden und verschmutzte die Einrichtung mit Essensresten.

Laut Strafbefehl beschimpfte er die Beamten als «Scheissbullen» und drohte einem Polizisten: «Wenn ich dich draussen sehe, mache ich dich kaputt.» Dazu machte er eine Geste mit der Hand über den Hals.

Strafe von 1000 Franken

Die Situation eskalierte weiter: Der Mann warf seine Hosen auf einen Polizisten, schlug um sich und musste schliesslich zu Boden gebracht werden. Da er stark betrunken war, wurde ihm eine verminderte Schuldfähigkeit zugestanden.

Das Urteil fiel laut der «Berner Zeitung» dennoch deutlich aus: Wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte, Beschimpfung, Zechprellerei und weiterer Delikte erhielt er eine bedingte Freiheitsstrafe von 20 Tagen und eine bedingte Geldstrafe von 600 Franken.

Zusätzlich wurden eine Busse von 550 Franken und Verfahrenskosten von 450 Franken verhängt – insgesamt 1000 Franken für einen Abend, der mit 70 Franken begonnen hatte.

Zechpreller sorgen in Restaurants immer wieder für Ärgernisse – auch in Ferienregionen. Erst Anfang des Monats wurde bekannt, dass ein japanisches Restaurant in der Region Venetien besonders oft betroffen ist.