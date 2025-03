Unterwegs mit Zecken-Experte: «Im Wald gehören die Socken über die Hosen» Zecken können ernsthafte Krankheiten wie Lyme-Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen. Wie du dich schützen kannst, erfährst du in unserem Video mit Zecken-Experte Werner Tischhauser. 19.06.2024

Mittlerweile sind Zecken in der Schweiz auch auf 2000 Metern über Meer anzutreffen. In den Lagen darunter hat ihre Zahl stark zugenommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zecken kommen heute auch in Höhen von 200 Metern vor.

Die Zahl der Stiche hat um 15 Prozent zugenommen.

Alle zwei Jahre stirbt hierzulande ein Mensch an einem Zeckenbiss. Mehr anzeigen

Mittlerweile sind Zecken in der Schweiz bis in Höhenlagen von 2000 Metern über Meer anzutreffen. Besonders in Gebieten zwischen 500 und 1000 Metern über Meer hat ihre Zahl stark zugenommen, wie die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt heutenmitteilte.

Seit 2003 nehmen Zeckenstiche laut der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) kontinuierlich zu. Zwischen 2015 und 2019 lag die Zahl der jährlichen Fälle bei rund 13'000, zwischen 2020 und 2024 stieg sie auf etwa 15'000.

Das entspricht einer Zunahme um 15 Prozent. Jährlich komme es zu acht Invalidenrenten und jedes zweite Jahr zu einem Todesfall aufgrund von Zeckenstichen, schreibt die Suva.

Klimawandel fördert Verbreitung

Dass die Zeckenpopulation in den letzten Jahren so stark gewachsen ist, hängt unter anderem mit den veränderten klimatischen Bedingungen zusammen. Aufgrund milder Winter und längerer Wärmeperioden bleiben Zecken heute länger aktiv und können sich in neue Gebiete ausbreiten.

Die Suva rät daher, sich bereits im Frühling vor Zecken zu schützen. Für Personen, die sich regelmässig im Freien aufhalten, sei eine Impfung eine sinnvolle Schutzmassnahme.

Zeckenstiche treten unter anderem aufgrund milder Winter und längerer Wärmeperiode immer häufiger auf. Archivbild: Keystone

Zu den durch Zeckenstiche verursachten Krankheiten gehören insbesondere Beorreliose und FSME, eine Virusinfektion, die eine Entzündung des Gehirns und der Hirnhaut verursacht.

Neben der Impfung gibt es weitere Massnahmen zur Zeckenvermeidung wie Schutzkleidung, Zeckenschutzmittel, Zeckenkontrolle und Zeckenentfernung. Ein Zeckenstich gilt versicherungstechnisch als Unfall.