5 Personen verletztZehn Autobahnunfälle auf A1 und A12 um Bern
SDA
15.5.2026 - 23:11
Auf den Autobahnen rund um Bern ist es am Freitagabend innert kurzer Zeit zu einer ganzen Serie von Verkehrsunfällen gekommen. Insgesamt registrierte die Polizei zehn Crashes auf der A1 und A12. Mehrere Menschen wurden verletzt.
Keystone-SDA
15.05.2026, 23:11
16.05.2026, 08:26
SDA
Auf den Autobahnen A1 und A12 um Bern haben sich am Freitagabend zehn Verkehrsunfälle ereignet. Dabei wurden fünf Menschen verletzt, allerdings nicht schwer. Die A12 von Bern Richtung Flamatt war laut Polizei mehrere Stunden lang gesperrt.
Zwischen 17 und 19 Uhr gingen bei der Kantonspolizei Bern mehrere Meldungen zu Verkehrsunfällen auf den Autobahnen A1 West und A12 in den Fahrtrichtungen Bern und Freiburg ein, wie es in einer Mitteilung vom späten Freitagabend hiess.
Insgesamt kam es zu sechs Verkehrsunfällen auf der Autobahn A12 in Richtung Freiburg, zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A12 in Richtung Bern und zu drei Verkehrsunfällen auf der Autobahn A1 West.
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