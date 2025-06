In diesem Restaurant zahlt man zehn Franken extra fürs Sitzen

Im Globus am Bellevue in Zürich muss man fürs Sitzen am Tisch derzeit zehn Franken Aufschlag für jedes Mittagsmenü einberechnen (Archivbild). KEYSTONE

Zehn Franken Aufschlag, um am Tisch zu sitzen? Im frisch renovierten Zürcher Globus am Bellevue sorgt ein saftiger Aufpreis im Restaurant für leere Tische.

tmxh Maximilian Haase

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Zürcher Globus am Bellevue kostet das Essen am Tisch aktuell zehn Franken mehr als im Take-away – unabhängig vom Mittagsmenü.

Der happige Aufschlag scheint viele Gäste abzuschrecken – zur Mittagszeit bleiben die Tische auffällig leer.

Globus begründet den Preisunterschied mit noch nicht angepassten Mitnahmepreisen. Mehr anzeigen

Wer regelmässig in Italien weilt, kennt das: Auf der Restaurantrechnung taucht der gar nicht so unerhebliche «Coperto» auf, eine Tischgebühr für Service, Besteck und Brot.

Hierzulande gibt es indes nur eine Servicegebühr, die aber meist im Preis der Speisen enthalten ist und geringer ausfällt. Doch wie so oft bestätigen Ausnahmen diese Regel – aktuell zu beobachten im Globus-Restaurant am Zürcher Bellevue.

Seit der Neueröffnung im vergangenen Herbst glänzt das Traditionshaus im neuen Look – doch mittags glänzen dort vor allem leere Stühle. Was schreckt die Gäste ab in der einst beliebten «Goldküsten-Kantine», wo die Wohlhabenden sonst auch längere Wartezeiten in Kauf nahmen? Ein entscheidender Grund: Wer im Asia Deli des Globus am Bellevue Platz nehmen möchte, zahlt laut «Blick» plötzlich kräftig drauf.

Ungewöhnlich grosser Preisaufschlag

Der Preisunterschied zwischen Take-away und Verzehr vor Ort beträgt demnach glatte zehn Franken – ganz egal, welches Mittagsmenü gewählt wird. So koste etwa das Butter Chicken zum Mitnehmen 19 Franken, wer es am Tisch essen will, bezahlt 29 Franken. Die Medienstelle des Restaurants bestätigte der Zeitung den enormen Aufschlag.

Ein solcher Preisaufschlag sei ungewöhnlich gross, räumt auch Globus auf Nachfrage von «Blick» ein, normalerweise betrage dieser nicht mehr als 20 Prozent. Der Grund: Die Take-away-Preise seien aktuell noch nicht auf das neue Niveau angepasst worden. Das solle in Kürze nachgeholt werden, dann sollen einige Preise im Mitnahmebereich um bis zu 20 Prozent steigen. Die Kunden «profitieren daher vorübergehend», so Globus.

Weiterhin Aufpreis

Aber selbst wenn beide Preislisten künftig aufeinander abgestimmt sind, wird ein gewisser Aufpreis fürs Sitzen bleiben. Dieser sei laut Globus durch mehrere Faktoren gerechtfertigt: grössere Portionen, frische Beilagen, Besteck, Tischservice, ein höherer Mehrwertsteuersatz – und natürlich das gehobene Ambiente.

Letzteres nehmen bis auf weiteres allerdings nur wenige Gäste wahr. Die «Goldküsten-Kantine» bleibt trotz glanzvoller Fassade momentan vor allem erstaunlich leer.