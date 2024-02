Zehn Jugendliche brechen aus Walliser Erziehungszentrum aus

Zehn Jugendliche sind in der Nacht auf Sonntag aus dem geschlossenen Erziehungszentrum Pramont in Granges VS ausgebrochen. Symbolbild: Keystone

Zehn Jugendliche sind in der Nacht auf Sonntag aus dem geschlossenen Erziehungszentrum Pramont in Granges VS ausgebrochen. Zuvor griffen sie einen Wärter an und sperrten diesen ein. Sie sind noch auf der Flucht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Walliser Gemeinde Granges sind am Samstagabend zehn Jugendliche aus dem geschlossenen Erziehungszentrum Pramont ausgebrochen.

Zuvor hatten sie einen Wärter in eine Zelle eingesperrt.

Die Polizei konnte die Gruppe noch nicht festnehmen. Mehr anzeigen

Am Samstagabend kurz vor Mitternacht brachen die Jugendlichen und jungen Männer im Alter von 17 bis 24 Jahren aus dem geschlossenen Erziehungszentrum aus, wie die Walliser Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Zuvor hatten sie den Wärter in eine Zelle eingesperrt. Er wurde leicht verletzt. Die Jugendlichen flüchteten in der Folge in einem in der Nähe entwendeten Fahrzeug, wie die Polizei weiter mitteilte.

Die Kantonspolizei, unterstützt von der Regionalpolizei der Zentralstädte, habe sofort ein schnelles und umfangreiches Polizeiaufgebot eingesetzt. Trotz der bisherigen Ermittlungen konnten die Jugendlichen bis zum Sonntagnachmittag nicht festgenommen werden, wie es weiter hiess.

SDA/dmu