Am Gotthard hat sich ein langer Stau gebildet. Bild: sda (Archivbild)

SDA

Vor dem Nordportal des Gotthardtunnels hat sich am Freitagnachmittag eine zehn Kilometer lange Verkehrskolonne gebildet. Vor der Einfahrt in den Tunnel bei Göschenen UR betrug die Wartezeit eine Stunde und 45 Minuten.

Das war der Webseite des Touring Club Schweiz (TCS) zu entnehmen und das Schweizer Radio SRF 1 gab das in den Verkehrsmeldungen bekannt. Kurz nach 17 Uhr reduzierte sich die Staulänge auf neun Kilometer. Am Südportal in Airolo TI betrug die Wartezeit rund 30 Minuten. Die Kolonne war etwa drei Kilometer lang.

Auf der Autobahn A2, die von Basel durch den Gotthardtunnel bis nach Chiasso TI führt, kommt es an Wochenenden und Feiertagen regelmässig zu Stau. Grund dafür ist in der Regel eine Verkehrsüberlastung. Als Alternativen bieten sich für die Deutschschweiz etwa die Route durch den San-Bernardino-Tunnel oder jene über den Simplonpass an.