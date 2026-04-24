Beim Brand eines Reitstalls in Hombrechtikon ZH wurden zwei Personen schwer und acht Personen leicht verletzt. Tiere kamen keine zu Schaden. Keystone

In Hombrechtikon ZH ereignete sich am Freitag ein Brand in einem Reitstall. Dabei wurden zehn Personen verletzt. Tiere kamen keine zu Schaden.

Zwei Personen sind bei einem Brand in einem Reithof in Hombrechtikon ZH am Freitagabend schwer verletzt worden. Acht weitere Personen wurden leicht verletzt.

Tiere seien keine zu Schaden gekommen, schrieb die Kantonspolizei Zürich in einer auf der Plattform X veröffentlichten Mitteilung. Ein 73-jähriger Mann und eine 84-jährige Frau erlitten demnach schwere Verletzungen. Sie seien mit Rettungshelikoptern in Spitäler gebracht worden.

Die Meldung zum Brand ging laut Polizei kurz nach 18.30 Uhr ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Personen das Gebäude bereits selbstständig verlassen. Zwei der leicht verletzten Personen mussten zur weiteren Abklärung in Spitäler. Sechs Personen wurden vor Ort versorgt, wie die Kantonspolizei schrieb.

Die Feuerwehr habe den Brand rasch unter Kontrolle gebracht. Am Wohnhaus sowie am angebauten Stall sei dennoch ein Sachschaden von über einer Million Franken entstanden. Die betroffenen Bewohner seien vorübergehend bei Verwandten und Bekannten untergebracht. Die Brandursache wird nach Angaben der Kantonspolizei abgeklärt.