Aargauer Familienbetrieb lagert Produktion nach Frankreich aus

Die Zehnder Groupe AG stellt die Herstellung von Flachrohrheizkörpern in Gränichen ein und verlagert sie nach Frankreich. 50 Arbeitsplätze sind betroffen. Ein Kompetenzzentrum für Raumklimalösungen soll entstehen.

Und wieder eine Firma stellt ihre Produktion ein und verlagert sie ins Ausland, diesmal die Zehnder Group AG. Die Herstellung von Flachrohrheizkörpern am Standort Gränichen AG wird eingestellt.

Grund dafür: Die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts sei aufgrund der hohen Kosten nicht mehr gegeben, teilt das Unternehmen am Dienstagmorgen mit.

Die Nachfrage nach Heizkörper im Neubaugeschäft sei zudem seit Jahren rückläufig, und das werde voraussichtlich auch so bleiben. In Vaux-Andigny, Frankreich, könne die Fertigung der Heizkörper künftig effizienter fortgeführt werden.

50 Produktions-Arbeitsplätze betroffen

Von der Verlegung sind 50 Produktions-Arbeitsplätze in Gränichen betroffen. Laut Zehnder gebe es die Chance für einige Mitarbeitende in den Bereichen Service, Unterhalt oder Schulung innerhalb des Kompetenzzentrums, welches am Standort in Gränichen neu entstehen soll, tätig zu werden. Ganz ohne Entlassungen wird es aber nicht gehen.

Wie viele Personen betroffen sind, ist derzeit noch unklar. Diese werden durch einen Konsultationsprozess und einen Sozialplan unterstützt.

Internationales Kompetenzzentrum für Raumklimalösungen und Serviceleistungen soll entstehen

Zehnder plant, den Standort Gränichen in ein internationales Kompetenzzentrum für Raumklimalösungen und Serviceleistungen umzuwandeln. Dort sollen Schulungen für Fachleute angeboten und das Geschäftsfeld der Lüftungsanlagen-Dienstleistungen ausgebaut werden.

Weiterhin werde ein wachsendes Geschäftsfeld im Bereich der Lüftungsanlagen-Dienstleistungen aufgebaut.

Das Unternehmen sieht die Möglichkeit, sich als Marktführer für nachhaltige Raumklimalösungen zu etablieren, trotz schwieriger Marktbedingungen.

Für das gesamte Massnahmenpaket, inklusive Standortanpassungen in Gränichen, sind Einmalkosten von 20 bis 25 Millionen Euro vorgesehen. Hinzu kommen frühere Restrukturierungskosten, was die Gesamtbelastung im Jahr 2024 auf etwa 30 bis 35 Millionen Euro bringt.