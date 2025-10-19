Zehnjähriger klaut – weil ein Gleichaltriger ihn mit Schlägen bedroht hat?

Die Überwachungskamera hat alles gefilmt. Tele M1

Ein Ladenbesitzer in Safenwil AG kann es kaum fassen. Zwei Zehnjährige rauben ihn aus. Dabei kennt der Ladeninhaber die Jungen. Was dahintersteckt, macht sprachlos.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwei zehnjährige Jungen stahlen in einem Elektrogeschäft in Safenwil einen Bluetooth-Lautsprecher.

Der Diebstahl wurde von der Überwachungskamera aufgezeichnet.

Der Ladenbesitzer veröffentlichte die Aufnahmen auf Facebook, worauf sich eine Mutter meldete, den Schaden beglich und sich mit ihrem Sohn entschuldigte.

Einer der Buben behauptet, er sei vom anderen erpresst worden: Der Geschäftsinhaber will bei glaubhafter Erklärung auf eine Anzeige verzichten. Mehr anzeigen

Ein Vorfall beschäftigt den Elektrogeschäftsinhaber in Safenwil AG Hans Peter Plüss – und lässt ihn fassungslos zurück: Ein erst zehn Jahre alter Junge hat zusammen mit einem Gleichaltrigen in seinem Laden einen Bluetooth-Lautsprecher gestohlen. Besonders pikant: Plüss kennt den Täter persönlich.

«Der Laden liegt auf seinem Schulweg», sagt der Inhaber gegenüber Tele M1. «Da denkt man: Das kann doch nicht sein, dass jemand, der fast täglich hier vorbeigeht, reinkommt, um zu klauen.»

Auf den Aufnahmen der Überwachungskameras ist der Vorfall glasklar dokumentiert: Zwei Buben betreten das Geschäft. Einer lenkt den Mitarbeiter ab, während der andere flugs den Lautsprecher im Rucksack verschwinden lässt.

Nicht nur Diebstahl, sondern auch Erpressung?

Plüss veröffentlichte die Bilder zunächst auf Facebook – ein Schachzug mit Wirkung: Die Mutter von einem der Jungen erkannte ihren Sohn und stand am nächsten Morgen mit ihm im Laden. Sie entschuldigte sich, gab das Diebesgut zurück und bezahlte den Schaden. Im Gegenzug wurde der Facebook-Post gelöscht.

Doch die Geschichte nimmt eine überraschende Wendung. Der Junge erklärte laut Plüss, er sei von seinem Freund erpresst worden: Wenn er nicht klauen würde, würde er zusammengeschlagen.

Besonders dreist: Der angebliche Erpresser kehrte nur Minuten nach dem Coup zurück in den Laden – und verpfiff seinen Komplizen. Für Plüss steht fest: Wenn diese Version stimmt, wird er keine Anzeige erstatten. Sein Wunsch: Die Buben sollen einfach ihre Lektion gelernt haben.