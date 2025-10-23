  1. Privatkunden
blue News will deine Bilder Zeig uns, wie Sturm «Benjamin» bei dir wütet!

Sven Ziegler

23.10.2025

Sturm tobt über Hofstetten SO

Sturm tobt über Hofstetten SO

Auch der Kanton Solothurn ist von Sturm «Benjamin» heimgesucht worden. «Bitte anschnallen», kommentiert der Leser bei den Aufnahmen aus Hofstetten SO.

23.10.2025

Der Herbststurm «Benjamin» fegt mit orkanartigen Böen über die Schweiz. Jetzt bist du gefragt: Zeig uns, wie das Unwetter bei dir aussieht – wir zeigen die besten Aufnahmen auf blue News.

Redaktion blue News

23.10.2025, 10:58

23.10.2025, 12:09

Tobt der Wind bei dir ums Haus? Fegt der Regen quer durchs Dorf? Oder zeigt sich der Herbst von seiner dramatischsten Seite? Wir suchen deine besten Aufnahmen vom Sturm «Benjamin»!

Am einfachsten erreichst du uns über WhatsApp: +41 79 282 27 12.

Auch per E-Mail sind wir erreichbar. Einfach hier klicken

Zeig uns, wie das Unwetter bei dir aussieht – die eindrücklichsten Bilder erscheinen auf blue News!

🌦️ Wir wollen deine Wetter-Bilder

Extremwetter? Hagel? Sturm? Oder doch eitel Sonnenschein? Schick uns deine besten Aufnahmen!

Am einfachsten erreichst du uns über WhatsApp: +41 79 282 27 12.

Oder via E-Mail.

